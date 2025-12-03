Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

03. 12. 2025. u 13:37

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Sreda

13.00 Rudar Prijedor - Zrinjski X-2 (4,25)

14.30 Frankavila - Nočerina 2 (2,55)
19.00 Borac Čačak - Jedinstvo Ub 2 (2,62)
01.15 LDU Kito - Emelek X (3,65)

Ukupna kvota: 103,63

