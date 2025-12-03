VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Sreda
13.00 Rudar Prijedor - Zrinjski X-2 (4,25)
19.00 Borac Čačak - Jedinstvo Ub 2 (2,62)
01.15 LDU Kito - Emelek X (3,65)
Ukupna kvota: 103,63
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
PUKLA LjUBAV SRBINA I HRVATSKE! Stigao u transferu koji je šokirao region, a onda otišao posle dva meseca
Srbin je šokirao Hrvatsku!
03. 12. 2025. u 09:50
ŠTA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera
BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.
03. 12. 2025. u 07:43
Komentari (0)