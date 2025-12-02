Tip fudbal

"FALMER" JE NEOSVOJIVA TVRĐAVA OVE SEZONE: Vila se probudila, opet je u zoni Lige šampiona

Olja Mrkić

02. 12. 2025. u 16:47

PETOPLASIRANI Brajton dočekuje četvrtu Aston vilu u Premijer ligi. Sa samo dva boda razlike između timova, meč na "Falmeru" obećava spektakl.

FOTO: Tanjug/AP/Joanna Chan

Brajton je prethodnog vikenda odlično odigrao i slavio 2:0 na gostovanju Notingem forestu, nakon što je Forest postigao niz dobrih rezultata pod vođstvom Šona Dajča.

Pogotke su postigli na kraju prvoh i početku drugog poluvremena, a „galebovi“ su imali šest udarca u okvir gola i četiri velike prilike, sa xG od 2,00.

"Falmer" se ove sezone pokazao kao utvrđenje, sa šest mečeva bez poraza na domaćem terenu.

Aston Vila je nakon uspavanog početka sezone zablistala, ostvarivši pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i trenutno je samo četiri boda iza lidera lige. Unaj Emeri želi da zadrži ovu formu, a rekord Vile protiv Brajtona u poslednjih pet međusobnih duela, sa tri pobede, čini ih favoritima.

Kadrovska situacija obe ekipe je relativno povoljna. Kod Brajtona, Kaoru Mitoma i Džejms Milner se bliže povratku, ali za ovaj meč možda je prerano. Solli Marč i Adam Vebster će izostati zbog dugoročnih povreda. Kod Vile, jedini izvestan odsustvuje Tajron Mings, dok je Ros Barkli pod znakom pitanja.

Domaći teren Brajtona i "običaj" Vile da se muči protiv čvrstih odbrana obećavaju uzbudljivu i neizvesnu utakmicu na Južnom primorju Engleske.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,15)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

