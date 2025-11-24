TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Mirasol "miriše" na keca
* Konja sa Antalijom prekida seriju poraza
NAŠ PREDLOG
18.00: KONjA - ANTALIJA 1 (1.90)
18.00: Bašakšehir - Trabzon 2 (2.80)
18.30: Torino - Komo NG (1.75)
19.00: Randers - Odelze 3+ (1.70)
19.00: Larisa - OFI 2-3 (2.10)
20.45: Rems - Espanjol H2 (1.65)
21.00: Mančester J. - Everton GG&3+ (2.10)
21.00: Espanjol - Sevilja 2-3 (2.10)
23.00: MIRASOL - SEARA 1 (1.65)
