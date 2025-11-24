Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Mirasol "miriše" na keca

Žarko Urošević

24. 11. 2025. u 13:30

* Konja sa Antalijom prekida seriju poraza

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Мирасол мирише на кеца

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

18.00: KONjA - ANTALIJA  1  (1.90)

18.00: Bašakšehir - Trabzon  2  (2.80)

18.30: Torino - Komo  NG  (1.75)

19.00: Randers - Odelze  3+  (1.70)

19.00: Larisa - OFI 2-3  (2.10)

20.45: Rems - Espanjol  H2  (1.65)

21.00: Mančester J. - Everton  GG&3+   (2.10)

21.00: Espanjol - Sevilja 2-3  (2.10)

23.00: MIRASOL - SEARA   1   (1.65)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: Karamelama se ne piše dobro na Teatru snova

RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"