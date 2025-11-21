Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Avaji oslabljen na Botafogo

Žarko Urošević

21. 11. 2025. u 09:00

* Videoton već "vidi" bodove sa Sentlorincom

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Аваји ослабљен на Ботафого

FOTO: M. Vukadinović

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Avaji (Brazil 2) 3 Botafogo – Avaji 1  (KOVTA,  1.60)

Breda (Holandija 1) 2 Breda – PSV 2 1.35

Santa Klara (Portugalija 1) 2 Rio Ave – Santa Klara 1 -

Pardubice (Češka 1) 2 Pardubice – Liberec 2 2.20

Sarijer (Turska 2) 2 Serik – Sarijer 1 2.50

Sentlorinc (Mađarska 2) 2 Videoton – Sentlorinc 1 -

Remo (Brazil 2) 2 Remo – Gojas 2 3.60

Oklend (Australija) 2 Oklend – Brizbejn 2 5.40

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

