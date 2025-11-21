CRVENI FIKSEVI: Avaji oslabljen na Botafogo
* Videoton već "vidi" bodove sa Sentlorincom
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Avaji (Brazil 2) 3 Botafogo – Avaji 1 (KOVTA, 1.60)
Breda (Holandija 1) 2 Breda – PSV 2 1.35
Santa Klara (Portugalija 1) 2 Rio Ave – Santa Klara 1 -
Pardubice (Češka 1) 2 Pardubice – Liberec 2 2.20
Sarijer (Turska 2) 2 Serik – Sarijer 1 2.50
Sentlorinc (Mađarska 2) 2 Videoton – Sentlorinc 1 -
Remo (Brazil 2) 2 Remo – Gojas 2 3.60
Oklend (Australija) 2 Oklend – Brizbejn 2 5.40
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
