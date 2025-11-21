Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Soči zaustavlja Akrona

Žarko Urošević

21. 11. 2025. u 08:45

* Krila "preleće" Rostov

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Сочи зауставља Акрона

Foto: Milena Anđela

PETAK, 

AKRON – SOČI X2&0-2

SUBOTA, 

Orenburg – Baltika 1X

Spartak M. - CSKA GG

Rubin – Ahmat 2-3

NEDELjA, 

KRILA SOVJETOV – ROSTOV 1

Nižnji – Zenit 2

Dinamo – Dinamo Mah. 1

Lokomotiva – Krasnodar GG

Akron se sa dva poseldnja gostovanja vratio bodovima okićen. Međutim, sa rivalom koji strepi za opstanak, nije nemoguće da pred svojim navijačima naiđe na poteškoće i svoju uspešnu seriju pokida.

Posle pauze u prvenstvu očekuje se da blesnu još i Krila sovjetov, koja je od zapažeog remija u poslednjem okršaju sa favorizovanim Zenitom (1:1), imala vremena da se još više popravi za naredni meč sa Rostovom.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)

ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)