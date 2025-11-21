TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Soči zaustavlja Akrona

* Krila "preleće" Rostov

Foto: Milena Anđela

PETAK,

AKRON – SOČI X2&0-2

SUBOTA,

Orenburg – Baltika 1X

Spartak M. - CSKA GG

Rubin – Ahmat 2-3

NEDELjA,

KRILA SOVJETOV – ROSTOV 1

Nižnji – Zenit 2

Dinamo – Dinamo Mah. 1

Lokomotiva – Krasnodar GG

Akron se sa dva poseldnja gostovanja vratio bodovima okićen. Međutim, sa rivalom koji strepi za opstanak, nije nemoguće da pred svojim navijačima naiđe na poteškoće i svoju uspešnu seriju pokida.

Posle pauze u prvenstvu očekuje se da blesnu još i Krila sovjetov, koja je od zapažeog remija u poslednjem okršaju sa favorizovanim Zenitom (1:1), imala vremena da se još više popravi za naredni meč sa Rostovom.