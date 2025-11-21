TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Soči zaustavlja Akrona
* Krila "preleće" Rostov
PETAK,
AKRON – SOČI X2&0-2
SUBOTA,
Orenburg – Baltika 1X
Spartak M. - CSKA GG
Rubin – Ahmat 2-3
NEDELjA,
KRILA SOVJETOV – ROSTOV 1
Nižnji – Zenit 2
Dinamo – Dinamo Mah. 1
Lokomotiva – Krasnodar GG
Akron se sa dva poseldnja gostovanja vratio bodovima okićen. Međutim, sa rivalom koji strepi za opstanak, nije nemoguće da pred svojim navijačima naiđe na poteškoće i svoju uspešnu seriju pokida.
Posle pauze u prvenstvu očekuje se da blesnu još i Krila sovjetov, koja je od zapažeog remija u poslednjem okršaju sa favorizovanim Zenitom (1:1), imala vremena da se još više popravi za naredni meč sa Rostovom.
Preporučujemo
ĐURICA U ELEMENTU: "Kad te hoće, HOĆE!" (VIDEO)
21. 11. 2025. u 13:35
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
21. 11. 2025. u 13:00
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
21. 11. 2025. u 12:30
NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
21. 11. 2025. u 12:00
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)