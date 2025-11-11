Tip fudbal

3+ TIKET ZA PONEDELJAK JE BIO DOBITAN: Evo današnjeg predloga igre na golove sa utakmicama na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

11. 11. 2025. u 07:45

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ПОНЕДЕЉАК ЈЕ БИО ДОБИТАН: Ево данашњег предлога игре на голове са утакмицама на којима ће се мреже сигурно трести

Foto: Profimedia

Ponedeljak je bio uspešan, pošto smo uspešno prognositali 3+ na utakmicama makedonske Prve lige, danske Divizije 1 i engleskog Liga trofeja.

Dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA UTORAK

20.00 Česterfild - Liverpul U21 UG 3+ (1,42)
20.45 Kardif - Arsenal U21 UG 3+ (1,49)
20.45 Akrington - Lids U21 UG 3+ (1,43)

 Ukupna kvota: 3,02

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću