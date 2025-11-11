3+ TIKET ZA PONEDELJAK JE BIO DOBITAN: Evo današnjeg predloga igre na golove sa utakmicama na kojima će se mreže "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Ponedeljak je bio uspešan, pošto smo uspešno prognositali 3+ na utakmicama makedonske Prve lige, danske Divizije 1 i engleskog Liga trofeja.
Dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA UTORAK
20.00 Česterfild - Liverpul U21 UG 3+ (1,42)
20.45 Kardif - Arsenal U21 UG 3+ (1,49)
20.45 Akrington - Lids U21 UG 3+ (1,43)
Ukupna kvota: 3,02
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
GOLEADA NA "BALAIDOSU": Barsi neće biti lako da dođe do bodova protiv razigrane Selte
09. 11. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
09. 11. 2025. u 07:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
09. 11. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
10. 11. 2025. u 08:06 >> 08:08
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)