KO OSTAJE U TRCI ZA TITULU? Braga i Benfika u sudaru bez kalkulacija

NAJZANIMLjIVIJI meč 16. kola Primeira lige biće odigran u Bragi gde će domaći tim dočekati Benfiku Žozea Morinja (19.00).

FOTO: Tanjug/AP/Peter Dejong

Braga u ovaj duel ulazi u dobrom raspoloženju nakon plasmana u četvrtfinale Kupa Portugala, gde je rutinski savladala Kaldaš sa 3:0.

Taj trijumf došao je kao idealna reakcija na bolan prvenstveni poraz od Eštorila (1:0), kojim je prekinuta serija od četiri uzastopne ligaške pobede.

I pored tog kiksa, tim Karlosa Visensa ima samo jedan poraz u poslednjih devet mečeva u svim takmičenjima, uz čak sedam pobeda, što ih drži čvrsto u trci za plasman među četiri najbolja tima.

Na domaćem terenu Braga je posebno opasna, slavila je na šest od poslednjih sedam utakmica pred svojim navijačima, iako protiv Benfike nije uspela da pobedi na tri uzastopna domaća meča.

Ipak, istorija međusobnih duela ide im u prilog, jer su „orlovi“ slavili samo jednom na poslednjih šest gostovanja u Bragi.

Benfika, sa druge strane, dolazi u Minjo sa nizom od devet mečeva bez poraza u svim takmičenjima prilikom kojeg je ostvarila sedam pobeda. Posebno ohrabruje defanzivna stabilnost – četiri uzastopne utakmice bez primljenog gola.

Doduše, tim Žozea Murinja i dalje zaostaje u šampionskoj trci za Portom i Sportingom zbog prevelikog broja remija, naročito protiv najjačih rivala.

Na strani Benfike blista Vangelis Pavlidis, trenutno najbolji strelac lige sa 14 pogodaka, dok Braga ima problema sa izostancima u defanzivnoj liniji, što bi moglo biti ključno u ovako zahtevnom susretu.

Očekujemo veoma zanimljivu utakmicu, gosti su možda za nijansu bolji, ali domaćin je u odličnoj formi i verujemo da ćemo gledati sjajan meč.

Malo toga deli ove timove i zbog toga tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

