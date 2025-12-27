SUTRA POČINJE UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE Vučić: Napraviće lepo novogodišnje selo da svi građani mogu da uživaju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Banjica“ u Beogradu. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je saopštio da sutra počinje uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine.
- Zamolio sam ljude, ti ljudi su odbranili državu, sačuvali svoju zemlju, zaslužuju ogromnu zahvalnost, to će ući u udžbenike kao primer slamanja obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra kao znak pažnje i zahvalnosti krenuti u večenjim satima uklanjanje šatora kod doma Narodne skupštine. Napraviće lepo novogodišnje selo da svi građani mogu da uživaju. Od trećeg biće otovoreno za saobraćaj, a ostaviće nešto malo još u Pionirskom parku. Doćiću ja da se za hvalim i da im kažem da će ostati obeleženo da su svojom hrabrošću izdržali sve pritiske i sačuvali otadžbinu. Milan Bogdanović je primio metak za otadžbinu i ja ću pokušati da zajedn osa njim podzravimo sve druge ljude - naveo je predsednik Vučić.
Preporučujemo
SRBIJA IDE U DOBROM PRAVCU Vučić: Zemlja napreduje i tako ćemo nastaviti
27. 12. 2025. u 11:53
FINANSIRANO PRIKUPLjANjE POTPISA
27. 12. 2025. u 11:42
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)