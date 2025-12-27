Politika

SUTRA POČINJE UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE Vučić: Napraviće lepo novogodišnje selo da svi građani mogu da uživaju

В.Н.

27. 12. 2025. u 11:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Banjica“ u Beogradu. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je saopštio da sutra počinje uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine.

СУТРА ПОЧИЊЕ УКЛАЊАЊЕ ШАТОРА ИСПРЕД СКУПШТИНЕ Вучић: Направиће лепо новогодишње село да сви грађани могу да уживају

Foto: Printscreen/Naksi kamere

- Zamolio sam ljude, ti ljudi su odbranili državu, sačuvali svoju zemlju, zaslužuju ogromnu zahvalnost, to će ući u udžbenike kao primer slamanja obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra kao znak pažnje i zahvalnosti krenuti u večenjim satima uklanjanje šatora kod doma Narodne skupštine. Napraviće lepo novogodišnje selo da svi građani mogu da uživaju. Od trećeg biće otovoreno za saobraćaj, a ostaviće nešto malo još u Pionirskom parku. Doćiću ja da se za hvalim i da im kažem da će ostati obeleženo da su svojom hrabrošću izdržali sve pritiske i sačuvali otadžbinu. Milan Bogdanović je primio metak za otadžbinu i ja ću pokušati da zajedn osa njim podzravimo sve druge ljude - naveo je predsednik Vučić. 

