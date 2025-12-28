JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju
ODLIČNO smo započeli vikend, hajde tako i da ga završimo.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Nedelja
15.00 Sanderlend - Lids 1X (1,47)
20.45 Atalanta - Inter 2 (2,08)
Ukupna kvota: 4,10
Sanderlend ima sjajan domaći teren, igra odlično na njemu i očekujemo da osvoji bar bod protiv Lidsa koji ne igra dobro na strani.
Totenhem je danas bez Romera i Simonsa koji su zaradili isključennja u prošlom kolu, znamo da imaju velikih problema sa povredama i pored toga, a vredi podsetiti da su poslednja dva međusobna duela ovih gradskih rivala pripala "orlovima".
Inter se popeo na vrh tabele, pobeda mu čuva tron i verujemo da će doći do nje protiv promenljive Atalante koju je savladao osam puta zaredom u svim takmičenjima.
