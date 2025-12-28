ŠAMPIONSKI MAMURLUK ILI RUTINSKA POBEDA? Napoli na neugodnom gostovanju pokušava da preuzme vodeću poziciju

NAKON osvajanja Superkupa Italije, Napoli zatvara istorijsku godinu gostovanjem neugodnom Kremonezeu (15.00), u meču koji može imati veliki značaj u trci za Skudeto.

Napoli u nedelju gostuje Kremonezeu sa željom da uspešnu 2025. godinu zaključi novom prvenstvenom pobedom i ostane u direktnom kontaktu sa vodećim Interom.

Aktuelni šampion Italije stiže na "Đovani Cini" u slavljeničkom raspoloženju nakon osvajanja Superkupa Italije u Rijadu, gde je ekipa Antonija Kontea savladala Bolonju sa 2:0, uz dva gola raspoloženog Davida Neresa.

Trofej je doneo dodatno samopouzdanje, ali i svest da u Seriji A nema prostora za opuštanje. Napoli je uoči Superkupa vezao dva poraza – od Benfike u Ligi šampiona i Udinezea u prvenstvu – čime je nastavljen zabrinjavajući trend slabijih izdanja na strani.

Čak sedam poraza u gostima ove sezone jasan su signal upozorenja, pogotovo u trenutku kada je razlika na vrhu tabele minimalna.

Ipak, istorija međusobnih duela je čvrsto na strani Partenopeja. Napoli je izgubio samo dva od 16 međusobnih ligaških duela sa Kremonezeom, ali domaćin ima čime da zapreti.

Kao povratnik u elitu, Kremoneze igra iznad očekivanja i već je uzimao skalp velikim ekipama poput Milana i Bolonje, dok je prošlog kola odoleo Laciju u Rimu (0:0).

Ekipa Davidea Nikole trenutno je sigurna u sredini tabele i bez pritiska dočekuje šampiona, dok Napoli mora da balansira između euforije i rezultatskog imperativa.

Bez nekoliko ključnih igrača u veznom redu i sa Romeluom Lukakuom koji još nije spreman za start, teret u napadu ponovo će pasti na Rasmusa Hojlunda i sve efikasnijeg Nereza.

Kremoneze će pokušati da iskoristi umor i mogući pad koncentracije gosta, ali kvalitet i individualna klasa Napolija i dalje ih čine favoritom.

Što se tiče predloga, znamo da gosti igraju tvrdo i na malo golova, očekujemo da Kremoneze ponovo bude defanzivno orijentisan i zbog toga predlažemo duplu šansu na goste uz 0-3 gola.

