NIKOLINO VEČE ČUDESA! Jokić i partija za anale, rekord Oskara Robertsona sve bliže (VIDEO)

Košarkaši Orlanda savladali su Denver posle velikog preokreta rezultatom 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33) i prekinuli seriju pobeda Nagetsa, koji nisu uspeli da upišu četvrti uzastopni trijumf. Nikola Jokić ponovo je ostvario tripl-dabl učinak.

FOTO: Tanjug/AP

Iako je Denver kontrolisao meč tokom većeg dela susreta i imao dvocifrenu prednost, domaćin je u završnici odigrao znatno agresivnije i došao do vredne pobede.

Odlučujući trenutak viđen je u poslednjoj sekundi, kada je Džamal Mari preuzeo odgovornost i šutirao za pobedu gostiju, ali je promašio pod pritiskom dobre i angažovane odbrane Orlanda.

Nikola Jokić je i ovoga puta bio najbolji pojedinac u redovima Denvera, upisavši novi tripl-dabl učinak - 34 poena, 21 skok i 12 asistencija. Srbin je ponovo igrao u svom prepoznatljivom sporije ritmu i bez velike muke stigao do ovih brojeva.

Srpski centar je tako 180. put u karijeri meč završio sa dvocifrenim brojkama u tri statističke kategorije i nastavio pohod ka rekordu Oskara Robertsona.

Ovo je Jokiću bio osmi put da je ostvario učinak od namanje 30 poena, 20 skokova i deset asistencija, dok su igrači iz ostatka lige to učinili svega šest. Na prvom mestu je legendarni Robertson koji je to uspeo da radio 16 puta.

Denver je imao 11 poena prednosti na ulasku u poslednju četvrtinu, ali je Orlando serijom 12-4 brzo smanjio zaostatak, a potom i prvi put poveo od sredine druge deonice. Povratak Jokića na parket nije bio dovoljan da se zaustavi nalet domaćih.

Malo po malo Orlando je sustizao razliku, a prvi put je poveo na osam minuta pre kraja meča 102:101. Igrao se egal od tog trenutka. Denver su vukli Jokić i Mari, a Orlando se oslanjao Bleka i Bejna.

Od poslednjih osam poena Denvera Jokić je ubacio čak šest, a poslednja dva su bila sa linije penala za vođstvo 126:125 na 12 sekundi do kraja meča.

Potom je fauliran Dezmond Bejn koji je takođe bio siguran sa linije za slobodna bacanja, pa je na semaforu stajalo 127:126 za Orlando.

Denver je imao napad za pobedu i sedam sekundi do isteka vremena. Mari je uzeo loptu, koja mu je na trenutak ispala usled agresivne odbrane, što je bilo dovoljno da proba težak šut koji nije uspeo da pogodi.

Ključni igrač Orlanda bio je Entoni Blek sa 38 poena, dok su u završnici značajan doprinos dali Dezmond Bejn sa 24 i Paolo Bankero, koji je uz 12 poena dodao po šest skokova i asistencija. Dobru partiju pružio je i Vendel Karter sa 18 poena.

Odlučujuću prednost Orlandu doneo je daleko bolji procenat šuta u drugom poluvremenu, u kom su pogađali čak 67 odsto pokušaja iz igre, uz veću energiju i čvrstinu u odbrani kada se meč lomio.

Kod Denvera, pored Jokića, istakli su se Mari sa 24 poena i Tim Hardvej sa 20, ali uz veliki broj promašaja sa distance.

Nagetse u nastavku mini-turneje po Floridi očekuje duel sa Majamijem, dok Orlando ovom pobedom nastavlja borbu za bolju poziciju u Istočnoj konferenciji.

