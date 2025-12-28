SPEKTAKL U BERGAMU: Da li će "Boginja provincije" prekinuti crni niz ili će Inter sedmi put zaredom savladati regionalnog rivala?

U jeku još jedne izuzetno tesne trke za Skudeto, Inter nastavlja pohod ka povratku na tron Serije A, a poslednji ispit u 2025. godini čeka ih u Bergamu, gde će od 20.45 na "Gevis stadionu" gostovati Atalanti.

FOTO: Tanjug/AP

Derbi ovih timova dolazi u trenutku kada je Inter preuzeo lidersku poziciju na tabeli, sa bodom više od gradskog rivala Milana i dva ispred aktuelnog šampiona Napolija.

Tim Kristijana Kivua do vrha je stigao teškom, ali izuzetno važnom pobedom nad Đenovom (2:1), kojom je potvrdio kontinuitet dobrih rezultata u prvenstvu.

Ipak, put u Saudijsku Arabiju nije doneo novo slavlje, Inter je ispao u polufinalu Superkupa Italije, poražen posle penala od Bolonje. Taj neuspeh ponovo je otvorio pitanje učinka u velikim utakmicama, naročito imajući u vidu ranije poraze od Milana, Juventusa, Napolija, Atletika i Liverpula.

Nasuprot tome, protiv slabijih rivala Inter deluje nemilosrdno – dali su četiri gola Komu, a po dva Pizi i Đenovi, pa s pravom nose epitet najefikasnijeg napada lige.

Istorija je snažno na strani gostiju. Inter je neporažen u poslednjih 13 ligaških duela sa Atalantom i dobio je svih šest prethodnih međusobnih mečeva u Seriji A.

Atalanta, s druge strane, nije slavila protiv regionalnog rivala još od novembra 2018, a u četiri od poslednjih osam domaćih susreta protiv Intera nije ni postigla gol.

Ipak, ona ima određenih razloga za optimizam. Dolaskom Rafaelea Paladina na klupu, Atalanta je stabilizovala formu i u poslednjem kolu savladala Đenovu golom Isaka Hina u sudijskoj nadoknadi.

Serija od četiri uzastopne pobede kod kuće u svim takmičenjima dodatno podiže samopouzdanje pred najveći izazov godine.

Inter će biti oslabljen neigranjem Aćerbija, Damfrisa i Bonija, ali se u tim vraćaju Čalhanoglu i Darmijan.

U napadu se očekuje tandem Lautaro Martinez – Markus Tiram, pri čemu Argentinac ulazi u meč sa golom u tri vezane prvenstvene utakmice i devet direktnih učešća u golovima na mečevima protiv Atalante.

"Boginja provincije" će biti bez Ademole Lukmana, koji je na Afričkom kupu nacija, pa će najveći teret pasti na Đanluku Skamaku, strelca pet golova od dolaska Paladina.

Sve je spremno za još jedan veliki obračun u Bergamu, gde Inter brani prvo mesto, a Atalanta traži prekid dugog niza bez pobede nad dvostrukim prvakom Evrope.

