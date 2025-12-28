PUTIN ZAPRETIO! Ako Ukrajina ne želi da razreši sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve svoje ciljeve silom
PUTIN tvrdi da se Ukrajini ne žuri da postigne mir sa Rusijom, pred sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi izjavio da njegova zemlja može da sve ratne ciljeve postigne silom.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija vidi kako Kijev nije u žurbi da okonča sukob u Ukrajini na miroljubiv način, javio je danas Rojters pozivajući se na rusku novinsku agenciju Interfaks.
Prema izveštaju ruske državne agencije TASS, Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi da razreši sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve svoje "specijalne vojne operacije" silom, navodi Rojters.
Skaj njuz prenosi da je Putin upozorenje Ukrajini uputio na sastanku sa ruskim generalima na koji je došao obučen u vojnu uniformu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je juče, odgovarajući na brojne ruske napade bespilotnim letelicama i projektilima prethodne noći, ocenio da je Rusija pokazala želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.
Očekuje se da će Zelenski na današnjem sastanku na Floridi s američkim predsednikom Donaldom Trampom ponovo naglasiti uslove Kijeva za pregovore.
Ukrajinski lider odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uslovima Moskve, navodi Rojters.
Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev da komentariše na Putinove izjave, dodaje britanska agencija.
(Kurir)
