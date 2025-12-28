PENZIJE ĆE NASTAVITI DA RASTU I U 2026: Sedam godina realnog povećanja i brojke koje potvrđuju trend

PENZIJE u Srbiji nastavljaju stabilan i kontinuiran rast, a najnovije povećanje od 12,2 odsto od 1. decembra 2025. godine dodatno učvršćuje trend poboljšanja životnog standarda najstarijih građana.

Foto Arhiva

Prema najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uvećana primanja biće isplaćena pre Badnjeg dana. Ovo povećanje obezbeđuje realan rast penzija, odnosno rast iznad nivoa inflacije.

Prosečna penzija za decembar 2025. dostići će 485 evra, dok je 2012. godine iznosila 204 evra, što jasno pokazuje koliko su primanja penzionera porasla u poslednjoj deceniji.

Realni rast

Podaci pokazuju da je u periodu januar–oktobar 2025. godine prosečna penzija iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, realni rast penzija u oktobru 2025. iznosio je 7,9 odsto, dok je ukupno u periodu januar–oktobar realan rast bio 6,4 odsto. To znači da penzije ne prate samo inflaciju, već je konzistentno nadmašuju, što direktno utiče na bolji životni standard najstarijih sugrađana.

Dinamika rasta nakon fiskalne konsolidacije

Nakon ukidanja Zakona o privremenom načinu isplate penzija u oktobru 2018. godine, i završetka procesa fiskalne konsolidacije, penzije u Srbiji ulaze u fazu ubrzanog rasta.

Posebno značajan realni rast kupovne moći penzija zabeležen je u poslednje tri godine:

• 2023. godina: +8,7%

• 2024. godina: +15,1%

• januar–oktobar 2025: +6,4%

Ukupno posmatrano, u periodu 2018–2026. godine, očekuje se realni rast penzija od 54,3 odsto, dok je nominalni rast projektovan na 139,4 odsto. To potvrđuje da povećanja nisu samo formalna, već imaju stvarnu vrednost. Pored redovnih povećanja, država je od 2020. godine isplatila i oko 650 evra po penzioneru kroz jednokratna davanja.

Predsednik Srbije je istakao da je u ranijem periodu država morala da donosi teške odluke radi stabilizacije javnih finansija, ali da se taj teret sada nadoknađuje najvećim povećanjima penzija do sada.

– Nismo bili fer prema penzionerima pre tri, četiri, pet godina dok smo podizali ekonomiju. Sada im vraćamo. Povećanje penzija je 12,2 odsto. Lekarima smo podizali plate tokom korone, ali i zato što želimo da ih vratimo u Srbiju – naglasio je Vučić.

Posebno je ukazao na primer penzija medicinskih radnika:

• penzija lekara pre 2012–2014. iznosila je oko 56.000 dinara

• danas penzija lekara specijaliste dostiže oko 156.000 dinara

– Posebno smo povećavali plate lekarima zbog korone, zbog teških uslova rada, ali i zbog želje da vratimo veliki broj lekara iz inostranstva. To je naša obaveza – poručio je predsednik Vučić.

Kako izgleda povećanje u konkretnim brojkama

Kada se povećanje prikaže kroz konkretne iznose:

• penzija od 20.000 dinara uz rast od 12% uvećava se za 2.400 dinara, na 22.400 dinara, što na godišnjem nivou iznosi 28.800 dinara više

• penzija od 40.000 dinara raste za 4.800 dinara, što na godišnjem nivou znači 57.600 dinara više Isti princip važi za sve iznose penzija.

Šta kažu penzioneri

Mnogi najstariji građani ističu da ovakva dinamika rasta nije postojala ranije.

– Ja sam 30 godina u penziji i do Vučića uopšte nije bilo povećanja. Prvi put sam dobio povećanje kada je on došao – kaže jedan penzioner.

Jedna sugrađanka uz osmeh dodaje da povećanja „vrlo rado prima“, dok drugi ističe:

– Povećanje penzija mi mnogo znači. Super, radi čovek svoj posao, nema šta!

Još jedan stariji građanin zaključuje:

– Penzije nikada nisu bile veće nego sada.-