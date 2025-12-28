PREJAKE EMOCIJE I POVRATAK U PROŠLOST Astro savet za nedelju, 28. decembar: Evo šta donose aspekti Meseca s Jupiterom i Hironom

MESEC danas prelazi put od devetog do 23. stepena vatrenog, impulsivnog, nestrpljivog Ovna, praveći kvadrat s moćnim Jupiterom u znaku svoje egzaltacije, a kasno uveče i konjunkciju sa asteroidom Hiron.

Tamo gde se nalazi Hiron u vašem horoskopu, nalazi se i vaša slaba tačka, nešto na šta ste posebno osetljivi, bilo da se radi o osobi, zodijačkom znaku, situaciji, temi, oblasti, segmentu života...

Kvadrat sa Jupiterom podstiče emocije i donosi preterivanje u hrani, piću i trošenju novca, a konjunkcija Meseca i Hirona potrebu za vraćanjem u prošlost što Ovnove i Vage čini osetljivijim nego inače.