DANAS SU MATERICE, JEDAN OD NAJLEPŠIH PORODIČNIH PRAZNIKA: Ove običaje treba ispoštovati za ljubav i blagostanje
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Materice - praznik majki.
Materice se posvećuju svim majkama i ženama, a tradicionalno se slave dve nedelje pre Božića.
Nedelju dana ranije vernici su obeležavali Detinjce tako što su vezivali decu, a sada je red na decu da vezuju majke.
Prema običajima deca treba da rano ujutru šalom ili maramom da zavežu majku. "Vezivanje" simboliše neraskidive porodične veze i bezgraničnu ljubav.
Zato se je važna simbolika ovog praznika odnosi se na ljubav prema porodici. Takođe se na ovaj dan sprema svečani, posni ručak, koji porodicu okuplja za stolom.
Nekada su žene koje imaju udate ćerke bez dece, odlazile kod njih u posetu, noseći kolače i darove za otkupljenje.
Materice su praznik na koji ne treba spremati kuću, usisavati, raspremati kuću. Novija tradicija nalaže da muškarci i očevi zajedno sa decom spreme nedeljni ručak mamama i bakama.
