MILANU JE POBEDA PREKO POTREBNA: Trijumf protiv nekadašnjeg šampiona vodi "rosonere" na prvo mesto

MILAN dočekuje Veronu na "San Siru" (12.30) u meču koji mora da dobije ako želi da istankne ozbiljnu kandidaturu u veoma neizvesnoj trci za titulu u Seriji A.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Rosoneri se vraćaju prvenstvenim obavezama posle razočaravajućeg perioda u kojem su ispustili bodove tamo gde se to nije očekivalo. Remi sa Sasuolom, a potom i poraz od Napolija u Superkupu Italije, dodatno su pojačali pritisak na ekipu Masimilijana Alegrija, koja sada nema pravo na grešku protiv rivala iz donjeg dela tabele.

Milan uoči ovog kola ima realnu šansu da se vrati na čelo Serije A, ali samo ako opravda ulogu apsolutnog favorita.

Istorija je snažno na strani domaćina. Milan nije izgubio od Verone još od 2017. godine, dok gosti nisu slavili na "San Siru" još od davne 1922.

U prethodnih devet međusobnih ligaških duela "rosoneri" su upisali isto toliko pobeda, često bez većih problema. Ipak, Allegri dobro zna da su upravo ovakvi mečevi znali da budu zamka za njegov tim ove sezone.

Verona u Milano stiže ohrabrena važnom pobedom nad Fiorentinom u borbi za opstanak, ali i dalje ima ozbiljne probleme u igri, posebno na gostovanjima.

Ekipa Paola Zanetija se muči sa kontinuitetom, a defanzivno često ne uspeva da izdrži pritisak jačih protivnika.

Uprkos tome, gosti će pokušati da iskoriste eventualnu nervozu Milana i da zatvorenim pristupom produže neizvesnost.

Domaćin bi mogao da bude oslabljen ukoliko Rafael Leao ne bude spreman, dok je Santijago Himenez van stroja, ali i pored toga Milan raspolaže znatno većim individualnim kvalitetom od Verone.

Kristian Pulišić je u dobroj formi i predstavlja glavnu ofanzivnu pretnju i očekuje se da sedmostruki prvak Evrope od starta nametnu ritam i što ranije slomi otpor gostiju.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć