BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 08:20

NA „Siti graundu“ nas očekuje veoma zanimljiv duel trećeg kola Lige Evrope — Notingem Forest dočekuje Porto u meču koji počinje u 21 čas.

FOTO: Profimedia

Ovo je susret timova u potpuno različitim raspoloženjima: dok gosti iz Portugalije blistaju, domaćin prolazi kroz pravu krizu.

Notingem je daleko od forme koju je imao prošle sezone. Trenutno je tek osamnaesti u Premijer ligi, sa svega pet bodova iz osam utakmica, i već ozbiljno strahuje za opstanak. Niz bez pobede traje već pet kola, tokom kojih su upisali jedan remi i čak četiri poraza.

Poslednji meč u domaćem šampionatu bio je težak udarac za navijače — Čelsi je bez većih problema slavio sa ubedljivih 3:0. Još veće razočaranje dogodilo se u drugom kolu Lige Evrope, kada je Notingem na svom terenu neočekivano izgubio od Midtjilanda sa 2:3, iako je imao inicijativu u većem delu meča.

Novi menadžer Đon Dajč ne može da računa na više bitnih igrača: Ainu, Avonijija, Kunju, Gana i Hačinsona, što dodatno smanjuje potencijal tima.

S druge strane, Porto je u potpunoj suprotnosti — u Portugaliji dominira. U Kupu je rutinski savladao amaterski Celorense sa 4:0, a u Primeira ligi ima šest pobeda i jedan remi iz sedam utakmica i zauzima prvo mesto na tabeli.

U derbiju protiv Benfike odigrali su bez golova, ali su ostavili utisak zrelijeg i bolje organizovanog tima. U Ligi Evrope su maksimalni — pobede nad Salcburgom (1:0) i Crvenom zvezdom (2:1) donele su im prvo mesto u grupi i odličan start kampanje.

Porto ima čak deset pobeda u poslednjih jedanaest utakmica u svim takmičenjima, uz samo jedan remi. S druge strane, Notingem je u poslednjih deset mečeva bez trijumfa — tri puta je remizirao i sedam puta izgubio.

Posebno poražavajući podatak za engleski klub je što je na „Siti graundu“ pretrpeo četiri uzastopna poraza, u tri navrata primivši najmanje tri gola. U istom periodu, Porto je u gostima upisao šest pobeda zaredom, i u pet navrata postigao bar dva pogotka.

Sve ovo ukazuje da bi gledaoci mogli da uživaju u veoma otvorenoj i efikasnoj utakmici, u kojoj će i jedni i drugi tražiti šansu za preokret ili potvrdu forme.

