Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Đalović diže Kajzeri

Žarko Urošević

19. 10. 2025. u 09:30

* Fenerbahče ne bi smeo da kalkuliše

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ТУРСКА 1: Ђаловић диже Кајзери

Foto: Profimedia

NEDELjA, 

KAJZERI – SAMSUN 1

Alanja – Goztepe GG

Gaziantep – Antalija 1

FENERBAHČE – KARAGUMRUK 1

PONEDELjAK, 

Ejup – Kasimpaša 0-2

Posle brodoloma od Trabzona, Kajzeri se odlučio na smenu trenera. Nije mu trebalo mnogo vremena da pronađe novog. Spas i beg iz zone ispadanja pokušaće da ostvari sa Radomirom Đalovićem, koji je kao bivši fudbaler Kajzerija upoznat sa stanjem i situacijom u klubu. Prve bodove u sezoni, crnogorski stručnjak će imati priliku da osvoji u duelu sa Samsunom.

U neprijatnoj situaciji jje i Fenerbahče, trenuto se nalazi na četvrtom mestu, što nikako ne ide uz kvalitet ove ekipe koja je projektovana da se bori za titulu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju