TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Đalović diže Kajzeri

* Fenerbahče ne bi smeo da kalkuliše

NEDELjA,

KAJZERI – SAMSUN 1

Alanja – Goztepe GG

Gaziantep – Antalija 1

FENERBAHČE – KARAGUMRUK 1

PONEDELjAK,

Ejup – Kasimpaša 0-2

Posle brodoloma od Trabzona, Kajzeri se odlučio na smenu trenera. Nije mu trebalo mnogo vremena da pronađe novog. Spas i beg iz zone ispadanja pokušaće da ostvari sa Radomirom Đalovićem, koji je kao bivši fudbaler Kajzerija upoznat sa stanjem i situacijom u klubu. Prve bodove u sezoni, crnogorski stručnjak će imati priliku da osvoji u duelu sa Samsunom.

U neprijatnoj situaciji jje i Fenerbahče, trenuto se nalazi na četvrtom mestu, što nikako ne ide uz kvalitet ove ekipe koja je projektovana da se bori za titulu.