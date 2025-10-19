TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Đalović diže Kajzeri
* Fenerbahče ne bi smeo da kalkuliše
NEDELjA,
KAJZERI – SAMSUN 1
Alanja – Goztepe GG
Gaziantep – Antalija 1
FENERBAHČE – KARAGUMRUK 1
PONEDELjAK,
Ejup – Kasimpaša 0-2
Posle brodoloma od Trabzona, Kajzeri se odlučio na smenu trenera. Nije mu trebalo mnogo vremena da pronađe novog. Spas i beg iz zone ispadanja pokušaće da ostvari sa Radomirom Đalovićem, koji je kao bivši fudbaler Kajzerija upoznat sa stanjem i situacijom u klubu. Prve bodove u sezoni, crnogorski stručnjak će imati priliku da osvoji u duelu sa Samsunom.
U neprijatnoj situaciji jje i Fenerbahče, trenuto se nalazi na četvrtom mestu, što nikako ne ide uz kvalitet ove ekipe koja je projektovana da se bori za titulu.
