TIP IZDVAJA ZA SREDU: Sokol pada u Tuli

Žarko Urošević

15. 10. 2025. u 09:50

* Žene Tventea bolje od Leuvena

ТИП ИЗДВАЈА ЗА СРЕДУ: Сокол пада у Тули

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

15.00: Oman Klub - Ibri  1  (1.75)

17.00: Spartak S. Ž - Breidablik Ž 4+ (1.90)

18.30: ARSENAL TULA - SOKOL SARATOV  1  (1.85)

19.45: Austrija Ž - Sparta Prag Ž  GG  (1.65)

20.00: VBA U21 - Ekseter U21  1  (1.70)

21.00: LEUVEN  Ž - TVENTE Ž   2 (1.68) 

21.00: Kolo Kolo Ž - Deportivo Kali Ž  (2.00)

22.00: Maroko U20 - Francuska U20  2  (2.40)

23.00: Platense - CD Viktorija  1  (1.65)

