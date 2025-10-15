TIP IZDVAJA ZA SREDU: Sokol pada u Tuli
* Žene Tventea bolje od Leuvena
NAŠ PREDLOG
15.00: Oman Klub - Ibri 1 (1.75)
17.00: Spartak S. Ž - Breidablik Ž 4+ (1.90)
18.30: ARSENAL TULA - SOKOL SARATOV 1 (1.85)
19.45: Austrija Ž - Sparta Prag Ž GG (1.65)
20.00: VBA U21 - Ekseter U21 1 (1.70)
21.00: LEUVEN Ž - TVENTE Ž 2 (1.68)
21.00: Kolo Kolo Ž - Deportivo Kali Ž (2.00)
22.00: Maroko U20 - Francuska U20 2 (2.40)
23.00: Platense - CD Viktorija 1 (1.65)
