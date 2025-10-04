OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
15.30 Bajer Leverkuzen - Union Berlin GG (1,75)
16.00 Mančester junajted - Sanderlend GG (1,73)
21.00 Real Madrid - Viljareal GG (1,55)
Ukupna kvota: 4,69
