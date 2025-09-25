MAJSTORI ZA REMIJE ZAPOČINJU EVROPSKU AVANTURU: Poslednjih pet mečeva "nebeskoplavih" su završeni rezultatom 1:1!

U četvrtak uveče na „MHP Areni“ od 21.00 počinje novo evropsko poglavlje za dve ambiciozne ekipe u Ligi Evrope. Štutgart prvi put posle skoro deceniju i po igra u dva uzastopna evropska takmičenja, dok se Selta Vigo vraća na kontinentalnu scenu posle dugih devet godina.

Foto: Profimedia

Štutgart je prethodne sezone bio u društvu evropskih velikana – Reala, Juventusa i Pariz Sen Žermena u Ligi šampiona. Iako su „švabe“ tada upisale samo tri pobede u osam utakmica, sadašnji nivo takmičenja deluje kao idealna prilika da se izbori prolaz u nokaut fazu.

Trofej u Kupu Nemačke i stabilan rad Sebastijana Henesa ulivaju optimizam, iako je nova sezona startovala sa dva poraza. Tim se u međuvremenu konsolidovao, a trijumf nad Sankt Paulijem (2:0) uliva dodatno samopouzdanje.

Ipak, zabrinjava statistika da Štutgart ima devet poraza u poslednjih 15 evropskih okršaja protiv klubova iz Španije.

Sa druge strane, Selta u Evropu ulazi sa bogatim iskustvom iako je duže vreme nije bilo na sceni. Tim iz Viga je 2017. stigao sve do polufinala Lige Evrope, gde je nesrećno eliminisan od Mančester Junajteda.

Još u 2000-im redovno su stizali do završnica, a sada se vraćaju posle najboljeg plasmana u La Ligi u poslednjih deset godina – sedmog mesta.

Ipak, forma nije na nivou – Selta nema pobedu ove sezone, a čak pet uzastopnih mečeva u Primeri završili su remijem i to svaki od njih rezultatom 1:1. Klaudio Hiraldez je svestan da tim čeka borba za opstanak ukoliko ovako nastave, ali u Evropi se očekuje drugačiji nastup.

Ključna figura ostaje legendarni Jago Aspas, koji sa 38 godina želi da osvoji prvi trofej sa svojim voljenim timom.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Deniza Undava i Leonidas Stergiua, dok kod gostiju meč propuštaju Markos Alonso i Viliot Svedberg.

Predlažemo golove na večerašnjem susretu, Štutgart je veoma dobar kod kuće gde je ostvario dve pobede ove sezone i očekujemo da napadne Seltu koja jeste u seriji remija, ali je poznato da Hiraldez forsira ofanzivan fudbal, lep za oko, a i na pet vezanih mečeva "nebeskoplavih" su oba tima tresla mrežu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

