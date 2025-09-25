Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

25. 09. 2025. u 07:00

NAŠA tri predloga su bila prolazna, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

FOTO: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Četvrtak

18.45 Lil - Bran 1&2+ (1,73)

21.00 Štutgart - Selta Vigo |1-3&||1-3 (1,90)
21.30 Ovijedo - Barselona 2&2-6 (1,52)

Ukupna kvota: 5,00

Lil bi mogao biti tajni favorit iz senke u Ligi Evrope, kampanju otvara pred svojim navijačima protiv Brana koji voli da se nadigrava i očekujemo pobedu domaćina uz golove.

Štutgart je napadački orijentisana ekipa, igraće ofanzvino kod kuće i trebao bi odigrati veoma zanimljiv meč sa Seltom koja na krilima pet vezanih remija (svaki rezultatom 1:1) dolazi u Nemačku.

Barsa već zaostaje za Realom, ne sme dozvoliti kiks protiv ekipe od koje se očekuje da se bori za opstanak.

