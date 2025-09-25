JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
NAŠA tri predloga su bila prolazna, istome se nadamo i danas.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Četvrtak
18.45 Lil - Bran 1&2+ (1,73)
21.00 Štutgart - Selta Vigo |1-3&||1-3 (1,90)
21.30 Ovijedo - Barselona 2&2-6 (1,52)
Ukupna kvota: 5,00
Lil bi mogao biti tajni favorit iz senke u Ligi Evrope, kampanju otvara pred svojim navijačima protiv Brana koji voli da se nadigrava i očekujemo pobedu domaćina uz golove.
Štutgart je napadački orijentisana ekipa, igraće ofanzvino kod kuće i trebao bi odigrati veoma zanimljiv meč sa Seltom koja na krilima pet vezanih remija (svaki rezultatom 1:1) dolazi u Nemačku.
Barsa već zaostaje za Realom, ne sme dozvoliti kiks protiv ekipe od koje se očekuje da se bori za opstanak.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
