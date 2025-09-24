NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Crvena zvezda - Seltik 1X (1,55)
21.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahče 1X (1,70)
21.30 Atletiko Madrid - Rajo Valjekano 1 (1,55)
Ukupna kvota: 4,08
Zvezda ima odličan domaći teren, biće veliki broj navijača na stadionu i sigurno može uzeti bar bod protiv Seltika koji nije na nivou iz prethodnih sezona što i svedoči eliminacija od Kairata u plej-of fazi kvalifikacija za Ligu šampiona.
Situacija u Feneru nije dobra, uložen je veliki novac, ali ekipa izgleda loše na terenu, dovođene Tedeska na klupu umesto Morinja se ne pokazuje kao dobra odluka, turski velikan izlgeda neorganizovano na terenu i verujemo da Dinamo na "Maksimiru" može iskoristiti osvajanjem bar jednog boda.
Vreme je za pobedu Atletika, četa Čola Simeonea je par puta ove sezone ispuštala prednost, ima samo jedan trijumf na uvodnih pet mečeva i mora početi nizate trijumfe, pogotov na svom "Metropolitanu".
