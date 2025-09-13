Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Konja „preskače“ Alanju

Žarko Urošević

13. 09. 2025. u 10:02

* Galata čuva prvo mesto

Profimedia/ IMAGO

SUBOTA, 

EJUP – GALATASARAJ 2

Karagumruk – Kasimpaša GG

Samsun – Antalija 1

Bešiktaš – Bašakšehir 0-2

KONjA – ALANjA 1

NEDELjA, 

Kajzeri – Goztepe 1X

Fenerbahče – Trabzon GG&3+

Gaziantep – Kodžaeli 0-2

PONEDELjAK, 

Rize – G`birligi X

Galatasaraj je prvi posle četiri kola, ima stopostotan učinak. Na gostovanju Ejupu ne bi smeo da „pokida“ taj niz.

Konja je slavila na jedinom meču ove sezone kod kuće (Gazijantep, 3:0), realno je da će na svom terenu preskočiti i Alanju.

