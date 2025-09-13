TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Konja „preskače“ Alanju
* Galata čuva prvo mesto
SUBOTA,
EJUP – GALATASARAJ 2
Karagumruk – Kasimpaša GG
Samsun – Antalija 1
Bešiktaš – Bašakšehir 0-2
KONjA – ALANjA 1
NEDELjA,
Kajzeri – Goztepe 1X
Fenerbahče – Trabzon GG&3+
Gaziantep – Kodžaeli 0-2
PONEDELjAK,
Rize – G`birligi X
Galatasaraj je prvi posle četiri kola, ima stopostotan učinak. Na gostovanju Ejupu ne bi smeo da „pokida“ taj niz.
Konja je slavila na jedinom meču ove sezone kod kuće (Gazijantep, 3:0), realno je da će na svom terenu preskočiti i Alanju.
