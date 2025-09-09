TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Zicer dvojka u Zenici
* Najkvalitetniji tim Austrije, po bodove dolazi u komšiluk.
NAŠI PREDLOZI
18.00: Norveška U21 - Slovenija U21 1 (1.55)
18.00: Litvanija U21 - Mađarska U21 2 (1.55)
18.00: ESTONIJA - ANDORA 1 (1.75)
18.00: Burkina Faso - Egipat 2 (2.40)
18.00: Azerbejdžan - Ukrajina 2-3 (2.10)
20.45: Kipar - Rumunija 0-2 (1.75)
20.45: BIH - AUSTRIJA 2 (1.65)
20.45: Francuska - Island 2-3 (2.20)
21.00: Benin - Lesoto 1 (1.65)
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Fudbalskog saveza naše zemlje su više nego važne.
09. 09. 2025. u 15:11
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
