TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Zicer dvojka u Zenici

Žarko Urošević

09. 09. 2025. u 09:20

* Najkvalitetniji tim Austrije, po bodove dolazi u komšiluk.

Aleksa Stanković

NAŠI PREDLOZI

18.00: Norveška U21 - Slovenija U21  1  (1.55)

18.00: Litvanija U21 - Mađarska U21  2  (1.55)

18.00: ESTONIJA - ANDORA  1  (1.75)

18.00: Burkina Faso - Egipat  2  (2.40)

18.00: Azerbejdžan - Ukrajina  2-3  (2.10)

20.45: Kipar - Rumunija  0-2 (1.75)

20.45: BIH - AUSTRIJA  2   (1.65)

20.45: Francuska - Island  2-3  (2.20)

21.00: Benin - Lesoto  1  (1.65)

