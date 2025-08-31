VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

Iako je tokom čitavog leta pisano da će Dušan Vlahović napustiti Juventus, to se na kraju nije desilo, nije "stara dama" dobila zadovoljavajuću ponudu i pustiće sjajnog napadača da odradi ugovor do kraja i idućeg leta napusti klub bez obeštećenja.

Uloga prvog napadača trenutno pripada Džonatanu Dejvidu, a uskoro bi klub trebao pojačati i Kolo Muani, tako da Vlahović nema previše prostora u ekipi Juvea, ali menadžer Igor Tudor mu daje priliku kada se za to stvori šansa i srpski napdač mu je u više navrata uzvraćao postizanjem golova.

Par puta je tresao mrežu na Svetskom klupskom prvenstvu, bio je zahvalan i na pripremama, a takmičarsku deo sezone otvorio je pogotkom protiv Parme samo četiri minuta nakon ulaska u igru umesto strelca prvog gola Džonatana Dejvida (2:0).

Kvalitet koji Vlahović poseduje nije za debatu, radi se o sjajnom igraču, deluje da mu ova uloga prija i mogao bi imati iznenađujuće dobru sezonu ukoliko nastavi ovako da igra.

Danas će rival "bjankonerima" biti Đenova koja prošle sezone nije predstavljava problem "staroj dami". Juve je savladao tim sa "Marasija" dva puta, 3:0 i 1:0, a "grifoni" su bili posebno povoljan protivnik za Vlahovića koji je na ta dva susreta postigao dva gola uz asistenciju.

Što se tiče same utakmice, domaćini su u prvom kolu remizirali sa Lećeom (0:0), igraju tvrd fudbal, slično Juventusu, tako da večeras možemo očekivati dosta tvrd meč na malo golova.

Izostanci više muče Juve koji je bez Kambijasa, Milika, Miretija, Perina i Kabala, dok će kod Đenove utakmicu propustiti samo Otoa.

