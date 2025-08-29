Tip Asova

PETAR PUAČA: Kremoneze i drugi put

Žarko Urošević

29. 08. 2025. u 13:00

* Bivši fudbaler u Italiji

ПЕТАР ПУАЧА: Кремонезе и други пут

MOJ TIP

KREMONEZE – SASUOLO 1

Leće – Milan 2

Bolonja – Komo 3+

Parma – Atalanta X2

NAPOLI – KALjARI 1

Piza – Roma GG3+

Đenova – Juventus 0-3

Torino – Fiorentina 2-4

INTER – UDINEZE 1

Lacio – Verona TimI2+

Napoli i Inter su uloge favorita lako opravdali u prvom kolu, očekujem da to urade i u drugoj rundi.

U Kremoni, gde znam kako je biti napadač, „proključala je krv“ navijača posle trijumfa nad Milanom. Na krilima tog uspeha trebalo bi da Kremoneze pobedi i Sasuolo kod kuće.

