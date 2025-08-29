PETAR PUAČA: Kremoneze i drugi put
* Bivši fudbaler u Italiji
MOJ TIP
KREMONEZE – SASUOLO 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Leće – Milan 2
Bolonja – Komo 3+
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Parma – Atalanta X2
NAPOLI – KALjARI 1
Piza – Roma GG3+
Đenova – Juventus 0-3
Torino – Fiorentina 2-4
INTER – UDINEZE 1
Lacio – Verona TimI2+
Napoli i Inter su uloge favorita lako opravdali u prvom kolu, očekujem da to urade i u drugoj rundi.
U Kremoni, gde znam kako je biti napadač, „proključala je krv“ navijača posle trijumfa nad Milanom. Na krilima tog uspeha trebalo bi da Kremoneze pobedi i Sasuolo kod kuće.
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)