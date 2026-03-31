DA SAČUVAJU REKU ŽERAVIJU: Grad Loznica okončao izgradnju vodonepropusnih septičkih jama

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

31. 03. 2026. u 15:16

GRAD Loznica je, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, okončao izgradnju vodonepropusnih septičkih jama radi sprečavanja zagađenja rečice Žeraviju u zaštićenom području Tršića", u cilju unapređenja komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine.

Vrednost posla je oko 4, 2 miliona dinara, dok je nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovorena vrednost radova 3, 14 miliona dinara. Ostvarene uštede omogućile su povraćaj novca od oko milion dinara, koji se raspoređuje u odnosu 80% u korist Ministarstva zaštite životne sredine i 20% u korist grada Loznice.

- Na ovaj način rešen je višedecenijski problem otpuštanja otpadnih voda u Žeraviju, čime je dat konkretan doprinos očuvanju životne sredine - rekla je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. - Ovaj korak predstavlja važan pomak ka zdravijem okruženju i očuvanju prirode. Svi objekti kojima upravlja Centar za kulturu "Vuk Karadžić", sada su priključeni na vodonepropusne septičke jame, čime je u potpunosti sprečeno dalje narušavanje vodotoka.

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

