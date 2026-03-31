DA SAČUVAJU REKU ŽERAVIJU: Grad Loznica okončao izgradnju vodonepropusnih septičkih jama
GRAD Loznica je, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, okončao izgradnju vodonepropusnih septičkih jama radi sprečavanja zagađenja rečice Žeraviju u zaštićenom području Tršića", u cilju unapređenja komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine.
Vrednost posla je oko 4, 2 miliona dinara, dok je nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovorena vrednost radova 3, 14 miliona dinara. Ostvarene uštede omogućile su povraćaj novca od oko milion dinara, koji se raspoređuje u odnosu 80% u korist Ministarstva zaštite životne sredine i 20% u korist grada Loznice.
- Na ovaj način rešen je višedecenijski problem otpuštanja otpadnih voda u Žeraviju, čime je dat konkretan doprinos očuvanju životne sredine - rekla je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. - Ovaj korak predstavlja važan pomak ka zdravijem okruženju i očuvanju prirode. Svi objekti kojima upravlja Centar za kulturu "Vuk Karadžić", sada su priključeni na vodonepropusne septičke jame, čime je u potpunosti sprečeno dalje narušavanje vodotoka.
Preporučujemo
PARKU LEPŠE LICE: Veliki prolećni radovi u Loznici
31. 03. 2026. u 16:27
PODRŠKA DRŽAVE: Lozničanima obezbeđen novac za ličnog pratioca deteta
31. 03. 2026. u 14:59
DRŽAVA POMAŽE USPEŠNU ŠKOLU U LOZNICI: Novac za stolariju
27. 03. 2026. u 14:59
DOBILI PRILIKU ZA NOVI POČETAK: Humani ljudi obradovali porodicu Nikić iz Lešnice
26. 03. 2026. u 06:20
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)