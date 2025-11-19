ZASIJAO "HRAM BOKSA" NA LAGATORU: Loznici prvi Regionalni trenig centar za boks

LOZNICA je, prva u Srbiji, dobila Regionalni trening centar za boks, koji je svečano otvoren, a opremljen je po najvišim svetskim aršinima.

foto V Mitrić

Čast da svečano otvore ovaj, kako je rečeno „hram bokska“, Zoranu Gajićiću ministar sporta, i Nebojšo Žugiću, generalni direktor Arena čenels grupe. Vrpcu su preksekli u društvu mnoštva boksera sportista iz drugih grana i, naravno, domaćina, Nenada Borovčanina, predsednika Bokserskog saveza Srbije (BSS).

Za sve je bilozadovoljstvo štzo su među njima i osvajača zlatnih medalja na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i omladince Rastko Simić i Sare Ćirković.

Neiskorišćeni deo prostora stdiona zasijao je punim sjajem.Sada je to, u doslovnom smislu, kako je rekao ministar Gajić, „ funkcionalan i koristan za treninge.

- Loznica, kao čuveni bokserski kraj, zaslužila da dobije ovakav centar -poručio je ministar Gajić, koji se zahvalio se Borovčaninu i onima koji su zasluđni da se prostor u suterenu stadiona uredi, “kao primer kako u našoj zemlji treba raditi, što se sporta tiče”. Ovde postoji sve, sala za tehničko-taktički trening, fizičku pripremu, svlačionice, deo za odmor, ”vitamin bar” gde će biti bezalkoholnih pića i gde sportisti mogu da se odmore. Pravi je potez Vlade Srbije koja je dozvolila da se na ovom i stadionima u Zaječaru i Leskovcu nešto ovakvo napravi.

Gajić je naglasio da je „velika društvena korist od borilačkih sportova, a boks je jedan od naših najuspešnijih sportova”.

- Nije samo to dobit, već i velika vaspitna usloga, preventivna uloga u borbi protiv delinkvencije i resocijalizaciji mladih koji su malo posrnuli -istakao je ministar. - Da nema entuzijazma, ovo bi ostala samo četiri zida, a sada je oplemenjeno i vrvi sportskim i vaspitnim kvalitetom, što je cilj ulaganja Vlade Srbije u fizičku kulturu i sport – kazao je Gajić.

Prema Žugićevim rečima “ otvaranje ovakvog centra u Loznici je pun pogodak”, ukazujući da je to “jedan u nizu sportskih objekata koje je Srbija dobila u poslednjih 12 godina”.

- Snimili serijal o novim sportskim zdanjima, šta je sve urađeno i koliko je uloženo u sportsku infrastrukturu u Srbiji i došli smo do 140 epizoda -kaže Žugić. - Zahvaljujući tome je i Arena ovo što je danas. Ne bi mogla da napreduje, a otpočetka smo bili bazirani na domaći sport i vremenom smo pridobijali i druga takmičenja tako da sada imamo i sva najbitnija svetska, ali bi sve to bilo džabe da nismo imali ta krila razvoja države, i ekonomskog i infrastrukturnog. Sve to se povezalo u veliku celinu gde smo i mi napredovali zajedno sa našom Srbijom zahvaljujući ogromnim ulaganjima i imamo sreće što je predsednik Aleksandar Vučić veliki sportski fan jer su tako i ulaganja u sport bila neverovatna. Zahvaljujući podršci vlade, svih saveza, sportskih radnika i nas koji predstavljamo medije koji se bave sportom i promovišu ga imamo ovakvu sliku Srbije, sportske velesile, s obzirom na broj stanovnika i medalja koje osvajamo. Nadam se da će biti još ovakvih objekata i da ćemo moći da snimimo još jedan serijal.

Nenad Borovčanin, rođeni Lozničanin, kazao je da je ponosan što je baš u Loznici otvoren prvi bokserski regionalni centar u Srbiji.

– Ovo je sala u kojoj će se kovati medalje ne samo za Loznicu, već i za Srbiju i duboko verujem da naši bokseri, iz ovog grada i cele zemlje, koji će ovde trenirati, mogu osvajati najsjajnija odličja na Olimpijskim igrama, a Rastko je dokazao to na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i prošle godine na seniorskom Prvenstvu Evrope, kada je osvojio srebrnu medalju. Da imamo kvalitet potrebni su nam uslovi i sada ih imamo i znam da ćemo uspeti u tome -poručio je Borovčanin kom teče treći mandant na čelu Bokserskog saveza Srbije. - Imamo podršku Vlade Srbije i predsednika Vučića, kao i Arena čenels grupe koja će prenositi uživo sve mečeve koje budemo organizovali tako da nam ostaje da rezultatima uzvratimo za takvu podršku.