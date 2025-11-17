ELENA U FINALU TAKMIČENJA TOP MODEL EVROPE: Veliki uspeh šarmatne Zrenjaninke
ELENA Ševo, dvadesetjednogodišnja studentkinja iz Zrenjanina, koja se intenzivno bavi modelingom poslednje tri godine, obezbedila je plasman u finale prestižnog međunarodnog takmičenja Top Model Europe, koje će se 30. novembra održati u ekskluzivnom hotelu Steigenberger u Briselu, u saradnji sa Trendy Fashion Week-om i poznatim evropskim modnim dizajnerima.
- Ove godine učešće je uzelo više od 25 hiljada kandidata iz 40 zemalja, a među 90 finalista, od kojih je 40 devojaka i 50 momaka, ponosno predstavljam Srbiju u fashion kategoriji - kaže Elena, uz napomenu da je ovo takmičenje, mnogim modelima obezbedilo saradnju sa poznatim svetskim modnim brendovima, kao što su Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier i Louis Vuitton, a to je i njen san.
Pre takmičenja Top model Evrope, uz obaveze na fakultetu, Elena je radila u modeling industriji u Srbiji, sarađujući sa našim renomiranim brendovima i učestvovala na brojnim modnim revijama i editorijalima, a najveći dosadašnji uspeh joj je naslovna strana njujorškog magazina Vanguard.
- Tokom ove tri godine, prošla sam kroz brojne izazova koje modeling nosi, od strogo kontrolisanih dijeta i standarda izgleda, do ličnog rasta i prihvatanja svog tela na zdrav način - naglašava, uz iskrenu želju da svojom pričom inspiriše devojke da se izbore za sebe i da shvate da modeling može biti i put samopouzdanja, a ne samo pritiska, kako mnogi smatraju.
- Uvek je lepo podeliti iskustvo i ispričati priču poput moje, a ja sam samo devojka iz Zrenjanina, koja je stigla do evropskog finala i smatram da je to lep primer mladima koji veruju u svoj rad i istrajnost - dodala je na kraju Elena Ševo.
Preporučujemo
"UMIVANjE" BAJINE BAŠTE: Uređuje se prostor oko Crkve Svetog Save
17. 11. 2025. u 11:40
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)