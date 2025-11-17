ELENA U FINALU TAKMIČENJA TOP MODEL EVROPE: Veliki uspeh šarmatne Zrenjaninke

ELENA Ševo, dvadesetjednogodišnja studentkinja iz Zrenjanina, koja se intenzivno bavi modelingom poslednje tri godine, obezbedila je plasman u finale prestižnog međunarodnog takmičenja Top Model Europe, koje će se 30. novembra održati u ekskluzivnom hotelu Steigenberger u Briselu, u saradnji sa Trendy Fashion Week-om i poznatim evropskim modnim dizajnerima.

Foto: Instagram/elenasevo

- Ove godine učešće je uzelo više od 25 hiljada kandidata iz 40 zemalja, a među 90 finalista, od kojih je 40 devojaka i 50 momaka, ponosno predstavljam Srbiju u fashion kategoriji - kaže Elena, uz napomenu da je ovo takmičenje, mnogim modelima obezbedilo saradnju sa poznatim svetskim modnim brendovima, kao što su Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier i Louis Vuitton, a to je i njen san.

Pre takmičenja Top model Evrope, uz obaveze na fakultetu, Elena je radila u modeling industriji u Srbiji, sarađujući sa našim renomiranim brendovima i učestvovala na brojnim modnim revijama i editorijalima, a najveći dosadašnji uspeh joj je naslovna strana njujorškog magazina Vanguard.

- Tokom ove tri godine, prošla sam kroz brojne izazova koje modeling nosi, od strogo kontrolisanih dijeta i standarda izgleda, do ličnog rasta i prihvatanja svog tela na zdrav način - naglašava, uz iskrenu želju da svojom pričom inspiriše devojke da se izbore za sebe i da shvate da modeling može biti i put samopouzdanja, a ne samo pritiska, kako mnogi smatraju.

- Uvek je lepo podeliti iskustvo i ispričati priču poput moje, a ja sam samo devojka iz Zrenjanina, koja je stigla do evropskog finala i smatram da je to lep primer mladima koji veruju u svoj rad i istrajnost - dodala je na kraju Elena Ševo.