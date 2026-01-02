NIKOLA JOKIĆ DOBIO KATASTROFALNE VESTI: U Denveru neverica nakon ovoga
NIŽU se loše vesti u Denveru, kao da se neko prokletstvo nadvilo nad Koloradom.
Nagetsi su napunili bolnicu, pored Nikole Jokića koga čeka pauza četiri nedelje, na poštedi su i Kameron Džonson, Kristijan Braun, Eron Gordon, a sada i Jonas Valančijunas.
Litvanac je trebalo da preuzme ulogu prvog centra u odsustvu Srbina, ali je i on doživeo povredu koja će ga u istom periodu kao Nikolu Jokića držati van terena.
Radi se o istegnuću lista desne noge koje je dobio protiv Toronta. Tako je Džamal Marej ostao jedini zdravi član prvepostave Denvera.
Šams Čaranija javlja da će Valančijunas biti odsutan četiri sedmice, pa slede novi pregledi.
To znači da Denver, čiji je Jokić motor ekipe u svakom aspetku, sada ostaje bez ikakvog centra, mada je 208 cm visoki krilni centar Zik Nadži sposoban da pokrije poziciju pet.
Denver (23-10) nastavlja seriju gostovanja po istočnoj obali SAD, a naredna utakmica biće u nedelju protiv Bruklina od 21.30 po centralnoevropskom vremenu.
