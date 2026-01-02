Košarka

NIKOLA JOKIĆ DOBIO KATASTROFALNE VESTI: U Denveru neverica nakon ovoga

Новости онлајн

02. 01. 2026. u 08:14

NIŽU se loše vesti u Denveru, kao da se neko prokletstvo nadvilo nad Koloradom.

НИКОЛА ЈОКИЋ ДОБИО КАТАСТРОФАЛНЕ ВЕСТИ: У Денверу неверица након овога

Foto AP

Nagetsi su napunili bolnicu, pored Nikole Jokića koga čeka pauza četiri nedelje, na poštedi su i Kameron Džonson, Kristijan Braun, Eron Gordon, a sada i Jonas Valančijunas. 

Litvanac je trebalo da preuzme ulogu prvog centra u odsustvu Srbina, ali je i on doživeo povredu koja će ga u istom periodu kao Nikolu Jokića držati van terena. 

Radi se o istegnuću lista desne noge koje je dobio protiv Toronta. Tako je Džamal Marej ostao jedini zdravi član prvepostave Denvera. 

Šams Čaranija javlja da će Valančijunas biti odsutan četiri sedmice, pa slede novi pregledi.

To znači da Denver, čiji je Jokić motor ekipe u svakom aspetku, sada ostaje bez ikakvog centra, mada je 208 cm visoki krilni centar Zik Nadži sposoban da pokrije poziciju pet.

Denver (23-10) nastavlja seriju gostovanja po istočnoj obali SAD, a naredna utakmica biće u nedelju protiv Bruklina od 21.30 po centralnoevropskom vremenu.

BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"