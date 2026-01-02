DANAS SLAVIMO SVETOG IGNJATIJA BOGONOSCA: Pazite dobro ko će vam prvi ući u kuću - Od toga zavisi cela godina
SVETI Ignjatije Bogonosac jedan je od onih praznika koji u pravoslavnoj tradiciji nose snažnu poruku. To je dan tišine, pažnje i pripreme, kada se ne gleda šta je na stolu, već ko ulazi u kuću i kakav duh unosimo u sopstveni dom. U središtu tog dana stoji jedan od najstarijih i najznačajnijih svetitelja rane Crkve.
Sveti Ignjatije Bogonosac bio je episkop Antiohije i učenik svetih apostola, a po crkvenom predanju upravo ono dete koje je Hristos uzeo u naručje govoreći da samo oni koji postanu kao deca mogu ući u Carstvo nebesko. Nadimak Bogonosac nosi jer je, kako Crkva uči, nosio Boga u svom srcu i ispovedao Hrista bez straha, čak i pred smrću. U vreme cara Trajana osuđen je zbog vere i sproveden u Rim, gde je postradao mučeničkom smrću, bačen zverima, ostavivši za sobom poslanice koje i danas predstavljaju temelj pravoslavnog učenja o Crkvi, Evharistiji i hrišćanskom stradanju.
Ignjatindan se slavi 2. januara po novom kalendaru, u toku Božićnog posta. Zbog toga se na ovaj dan uvek posti i obeležen je uzdržanjem, smirenjem i molitvom.
U narodu se na ovaj praznik posebno obraća pažnja na prvu osobu koja tog dana uđe u kuću. Veruje se da ona simbolično donosi duh godine koja dolazi, pa se nastoji da to bude dobra, mirna i poštena osoba. Crkva ovaj običaj tumači kao podsetnik da treba paziti koga i šta puštamo u svoj život – i spolja i iznutra.
U nekim krajevima opstao je i narodni običaj da stariji na dan Svetog Ignjatija Bogonosca blago povuku decu za uši, izgovarajući želje za zdravlje, rast i dug život. Ovaj običaj nema bogoslužbeno značenje i nikada nije bio deo pravoslavnog obreda. U svom izvornom obliku trebalo je da bude simboličan i blag, kao izraz dobre želje, ali Crkva uči da se deca ne "štite" gestovima, već molitvom, blagoslovom, ljubavlju i vaspitanjem u veri. Zato se danas ovaj običaj ili u potpunosti napušta, ili se svodi na nežan dodir i blagoslovnu reč.
Dan Svetog Ignjatija Bogonosca je, pre svega, dan unutrašnje sabranosti. Po narodnom verovanju, na ovaj praznik ne započinju se veliki poslovi, a akcenat je na miru u kući, molitvi i pripremi za praznik Hristovog rođenja.
BONUS VIDEO:
NOVA 2026: Spektakularni petnaestominutni vatromet u Beogradu na vodi
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)