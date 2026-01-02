KONOBARICE NOSILE "ZAPALJNI" ŠAMPANJAC PRE TRAGEDIJE: Isplivale stravične fotografije (FOTO)

NA društvenim mrežama kruže fotografije koje prikazuju atmosferu pre nego što je izbio požar u klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Na fotografijama se vide i nekoliko prskalica upaljenih blizu plafona.

Pre požara koji je zahvatio bar u Kran-Montani, gosti su još uvek slavili Novu godinu. U noćnom klubu ovog luksuznog odmarališta, mnogi gosti su dočekali 2026. godinu naručujući fine boce vina.

Na fotografijama koje su preživeli napravili u baru, brojne boce bile su ukrašene prskalicama.

Ove prskalice, prema rečima nekoliko svedoka događaja, mogle su biti uzrok požara na plafonu bara i užasa u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi.

Na prvoj fotografiji, snimljenoj u podrumu bara, dve osobe drže boce šampanjca sa vatrometom. Jedna od njih je takođe blizu plafona, dok je druga osoba nosi na ramenima.

Druga fotografija prikazuje trenutak kada je požar možda izbio. Iako su, još jednom, prskalice usmerene ka plafonu, moguće je videti prve plamenove na samom vrhu slike, na plafonu.

