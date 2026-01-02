Svet

KONOBARICE NOSILE "ZAPALJNI" ŠAMPANJAC PRE TRAGEDIJE: Isplivale stravične fotografije (FOTO)

Ana Đokić

02. 01. 2026. u 08:46

NA društvenim mrežama kruže fotografije koje prikazuju atmosferu pre nego što je izbio požar u klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

КОНОБАРИЦЕ НОСИЛЕ ЗАПАЉНИ ШАМПАЊАЦ ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ: Испливале стравичне фотографије (ФОТО)

Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Na fotografijama se vide i nekoliko prskalica upaljenih blizu plafona.

Pre požara koji je zahvatio bar u Kran-Montani, gosti su još uvek slavili Novu godinu. U noćnom klubu ovog luksuznog odmarališta, mnogi gosti su dočekali 2026. godinu naručujući fine boce vina.

Na fotografijama koje su preživeli napravili u baru, brojne boce bile su ukrašene prskalicama.

Ove prskalice, prema rečima nekoliko svedoka događaja, mogle su biti uzrok požara na plafonu bara i užasa u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi.

Na prvoj fotografiji, snimljenoj u podrumu bara, dve osobe drže boce šampanjca sa vatrometom. Jedna od njih je takođe blizu plafona, dok je druga osoba nosi na ramenima.

Druga fotografija prikazuje trenutak kada je požar možda izbio. Iako su, još jednom, prskalice usmerene ka plafonu, moguće je videti prve plamenove na samom vrhu slike, na plafonu.

BONUS VIDEO:

Serija paljenja lokala: Uhapšeni osumnjičeni za još tri slučaja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"