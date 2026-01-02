(KONAČNO) DOBRE VESTI ZA PARTIZAN: Javio se klub koji želi veliki promašaj crno-belih
PARTIZAN je, za svoje finansijske uslove uložio ozbiljan novac u dovođenje Žoaa Grimalda iz Perua. Platili su ga 1,4 miliona evra, ali on to nije opravdao.
Nije tajna da Partizan želi da ga se reši, ali je pronalaženje zainteresovanog kupca malo teža misija nego što su se u Humskoj nadali.
Bio je 22-godišnjak na pozajmici u Rigi gde je ostavio odličan utisak. Ali, nemaju Letonci 1.500.000 evra da uplate Partizanu na ime trajnog otkupa.
Zato će Peruanac da se vrati u Humsku na početak zimskih priprema, mada bi moglo da se dogodi i da ekspresno napusti Partizan.
Kako javlja novinar Fabijan Kamačo, Universitario je pokazao interesovanje da angažuje Partizanovo krilo.
Peruanski šampion je već ostvario inicijalne kontankte sa menadžerom Grimalda, a čak su i pregovori sa Partizanom započeti.
Ostaje samo pitanje da li Peruanci imaju milionski iznos da uplate crno-belima koji će se potruditi da povrate sav uloženi novac u Grimalda.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ DOBIO KATASTROFALNE VESTI: U Denveru neverica nakon ovoga
02. 01. 2026. u 08:14
HIT, SA TRI PRSTA I... Ovo je sin Peđe Stojakovića uradio za Novu godinu (FOTO)
01. 01. 2026. u 09:55
NOVA KATASTROFA ZA DENVER: Nova povreda, preživeli dramu bez Jokića (VIDEO)
01. 01. 2026. u 08:09
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)