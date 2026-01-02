(KONAČNO) DOBRE VESTI ZA PARTIZAN: Javio se klub koji želi veliki promašaj crno-belih

PARTIZAN je, za svoje finansijske uslove uložio ozbiljan novac u dovođenje Žoaa Grimalda iz Perua. Platili su ga 1,4 miliona evra, ali on to nije opravdao.

FOTO: FK Partizan

Nije tajna da Partizan želi da ga se reši, ali je pronalaženje zainteresovanog kupca malo teža misija nego što su se u Humskoj nadali.

Bio je 22-godišnjak na pozajmici u Rigi gde je ostavio odličan utisak. Ali, nemaju Letonci 1.500.000 evra da uplate Partizanu na ime trajnog otkupa.

Zato će Peruanac da se vrati u Humsku na početak zimskih priprema, mada bi moglo da se dogodi i da ekspresno napusti Partizan.

Kako javlja novinar Fabijan Kamačo, Universitario je pokazao interesovanje da angažuje Partizanovo krilo.

Peruanski šampion je već ostvario inicijalne kontankte sa menadžerom Grimalda, a čak su i pregovori sa Partizanom započeti.

Ostaje samo pitanje da li Peruanci imaju milionski iznos da uplate crno-belima koji će se potruditi da povrate sav uloženi novac u Grimalda.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“