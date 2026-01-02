ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Oglasio se Republički seizmološki zavod
ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli kasno noćas pogodio je Leskovac, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Kako se može videti na sajtu RSZ, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, a samo par minuta pre 3 ujutru.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
(Kurir)
