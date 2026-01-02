Srbija

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Oglasio se Republički seizmološki zavod

P. Đurđević

02. 01. 2026. u 07:54

ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli kasno noćas pogodio je Leskovac, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Огласио се Републички сеизмолошки завод

Foto: Pixabay

Kako se može videti na sajtu RSZ, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, a samo par minuta pre 3 ujutru.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(Kurir)

Tenis
Fudbal
