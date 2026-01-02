STIPE ŽIVI KAO DA JE OSMI VEK: Napustio posao u Nemačkoj, pa se vratio u Bosnu da postane viking - Golim rukama pravi mačeve i koplja (FOTO)
Stipe Pleić, poznat kao duvanjski viking, nakon povratka iz Nemačke odlučio je da nastavi život u duhu vikinga u svom rodnom selu Stipanići kod Tomislavgrada.
U svom selu izgradio je repliku vikinške kuće, ispunjenu brojnim predmetima koje je sam napravio, a njegove sekire postale su poznate širom sveta. Kako je ranije rekao, inspiraciju za svoj rad pronašao je u popularnoj seriji „Vikinzi“.
Njegov životni prostor podseća na autentični vikinški ambijent, sa mačevima, kopljima, štitovima i čak vikinškim brodom.
Pleić je otkrio da ga posećuju turisti iz različitih delova sveta.
- Dugo sam živeo u Nemačkoj. Nakon deset godina tamo, vratio sam se u svoje rodno selo Stipaniće pored Tomislavgrada i započeo svoj vikinški život - rekao je Pleić.
Dodao je da se odrekao dobre zarade u Nemačkoj kako bi ostvario svoj san i uživao u slobodi.
- Sloboda je skupa, ali je ne bih menjao ni za šta. Ljudi iz celog sveta dolaze da me posete i kupuju moje sekire kao suvenire. Od Kanade do Afganistana, moje sekire putuju širom sveta - ispričao je.
Pleić je objasnio da ga izrada sekira potpuno opušta i da je svaka od njih unikatna.
U planu mu je izgradnja celog vikinškog sela koje bi privuklo brojne posetioce i ljubitelje vikinške kulture. Osim sekira i mačeva, izrađuje i noževe, štitove, lukove i strele, stolice i mnoge druge predmete inspirisane vikinškom tradicijom.
(Klix.ba)
Preporučujemo
BUDI SE TREĆA EKONOMSKA SILA: Japan doživeo neočekivan pad na četvrto mesto
01. 01. 2026. u 23:30
VUČIĆ O SJAJNIM VESTIMA IZ VAŠINGTONA: Očekujem punu normalizaciju
01. 01. 2026. u 15:59
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)