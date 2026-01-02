STRAVIČNO: Francuski fudbaler povređen u Švajcarskoj, helikopterom prebačen na lečenje u Nemačku

FRANCUSKI klub se oglasio saopštenjem u kome je obavestio javnost da je njihov igrač povređen u požaru koji je izbio u baru „Le Constellation“, u Kran-Montani za doček Nove godine.

Prema poslednjim informacijama 40 osoba izgubilo je život, a čak 115 zadobilo je povrede.

Među njima je i devetnaestogodišnji talentovani fudbaler, reč je o Tahirisu Dos Santosu iz FK Meca. On je hitno prebačen helikopterom u nemačku gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Prema saopštenju kluba, glavni cilj je stabilizacija i poboljšanje njegovog stanja, kako bi kasnije bilo moguće da bude prebačen u bolnicu „Mercy“, blizu mesta njegovog prebivališta.

Detaljno saopštenje kluba:

- FK Mec sa dubokom tugom saopštava da je Tahiris Dos Santos, igrač kluba poreklom iz Mon-Sen-Martina, povređen u požaru koji je izbio u Krans-Montani (Švajcarska) na dočeku Nove godine. Teško povređen, 19-godišnji mladi igrač ‘Grenada’ prebačen je helikopterom u Nemačku, gde je hospitalizovan i prima medicinsku negu.

Duboko potreseni ovim vestima, administratori kluba, igrači, treneri i zaposleni su u šoku i šalju svoje misli Tahirisu u ovim teškim trenucima dok se bori sa bolom. Klub takođe izražava punu podršku njegovoj porodici i u saradnji sa medicinskim vlastima radi na tome da Tahiris bude prebačen u bolnicu Mercy, blizu svog doma.

Dodatne informacije o stanju Tahirisa biće objavljene ukoliko dođe do značajnih promena u njegovom zdravstvenom stanju. Do tada, FK Mec moli sve da poštuju privatnost Tahirisa i njegove porodice - stoji u saopštenju.

Da podsetimo, prema nezvaničnim informacijama požar je nastao kada su prskalice na flašama od šampanjca zahvatile drveni plafon u baru, ali će tačan uzrok biti saopšten tek kada istraga bude završena.

