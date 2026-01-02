STRAVIČNO: Francuski fudbaler povređen u Švajcarskoj, helikopterom prebačen na lečenje u Nemačku
FRANCUSKI klub se oglasio saopštenjem u kome je obavestio javnost da je njihov igrač povređen u požaru koji je izbio u baru „Le Constellation“, u Kran-Montani za doček Nove godine.
Prema poslednjim informacijama 40 osoba izgubilo je život, a čak 115 zadobilo je povrede.
Među njima je i devetnaestogodišnji talentovani fudbaler, reč je o Tahirisu Dos Santosu iz FK Meca. On je hitno prebačen helikopterom u nemačku gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Prema saopštenju kluba, glavni cilj je stabilizacija i poboljšanje njegovog stanja, kako bi kasnije bilo moguće da bude prebačen u bolnicu „Mercy“, blizu mesta njegovog prebivališta.
Detaljno saopštenje kluba:
- FK Mec sa dubokom tugom saopštava da je Tahiris Dos Santos, igrač kluba poreklom iz Mon-Sen-Martina, povređen u požaru koji je izbio u Krans-Montani (Švajcarska) na dočeku Nove godine. Teško povređen, 19-godišnji mladi igrač ‘Grenada’ prebačen je helikopterom u Nemačku, gde je hospitalizovan i prima medicinsku negu.
Duboko potreseni ovim vestima, administratori kluba, igrači, treneri i zaposleni su u šoku i šalju svoje misli Tahirisu u ovim teškim trenucima dok se bori sa bolom. Klub takođe izražava punu podršku njegovoj porodici i u saradnji sa medicinskim vlastima radi na tome da Tahiris bude prebačen u bolnicu Mercy, blizu svog doma.
Dodatne informacije o stanju Tahirisa biće objavljene ukoliko dođe do značajnih promena u njegovom zdravstvenom stanju. Do tada, FK Mec moli sve da poštuju privatnost Tahirisa i njegove porodice - stoji u saopštenju.
Da podsetimo, prema nezvaničnim informacijama požar je nastao kada su prskalice na flašama od šampanjca zahvatile drveni plafon u baru, ali će tačan uzrok biti saopšten tek kada istraga bude završena.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ DOBIO KATASTROFALNE VESTI: U Denveru neverica nakon ovoga
02. 01. 2026. u 08:14
HIT, SA TRI PRSTA I... Ovo je sin Peđe Stojakovića uradio za Novu godinu (FOTO)
01. 01. 2026. u 09:55
NOVA KATASTROFA ZA DENVER: Nova povreda, preživeli dramu bez Jokića (VIDEO)
01. 01. 2026. u 08:09
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)