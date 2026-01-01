Politika

"SVAKOJAKIH ČUDA ĆEMO SE NAGLEDATI" Vučić otkrio šta će raditi Amerikanci na Balkanu: Moraćemo svašta da istrpimo

Novosti online

01. 01. 2026. u 16:06

AMERIKANCI će ići ka isterivanju ruskog i kineskog uticaja sa Balkana, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

СВАКОЈАКИХ ЧУДА ЋЕМО СЕ НАГЛЕДАТИ Вучић открио шта ће радити Американци на Балкану: Мораћемо свашта да истрпимо

Foto: Novosti

- Nemojte da imate sumnje da će kako budete videti da EU politika ide sve više ka Ukrajini kao novom članu, Amerikanci će sve više u borbi protiv ruskog i kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Zato smo imali besmislene odluke oko LingLonga, oko prinudnog rada. Dođe vam smešno kada vidite kako se ponašaju njihove kompanije u pojedinim zemljama, gde rade deca od 13, 14 godina, ali to valjda nije prinudni rad. Ovde je prinudni rad na osnovu izveštaja N1 i NVO sektora koji oni direktno plaćaju. Svakojakih čuda ćemo mi da se nagledamo i u novoj godini. Mnogo toga ćemo morati da izdržimo i istrpimo, ne samo mi, već i svi drugi. Velika je geopolitička bitka za svaki deo životnog prostora današnjeg čovečanstva. Naše je da se borimo za sebe koliko možemo - rekao je Vučić.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Dodaje da svi rade sve zbog svojih interesa i da se ničim drugim ne bave osim isterivanja svojih interesa. 

- Mi moramo da se borimo kao mala zemlja da sačuvamo ono što možemo, slobodu, nezavisnot i ekonomske interese, da bismo uspeli ono što smo ljudima obećali da u ekonomskom smislu ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije - navodi Vučić.

BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića