"SVAKOJAKIH ČUDA ĆEMO SE NAGLEDATI" Vučić otkrio šta će raditi Amerikanci na Balkanu: Moraćemo svašta da istrpimo
AMERIKANCI će ići ka isterivanju ruskog i kineskog uticaja sa Balkana, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Nemojte da imate sumnje da će kako budete videti da EU politika ide sve više ka Ukrajini kao novom članu, Amerikanci će sve više u borbi protiv ruskog i kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Zato smo imali besmislene odluke oko LingLonga, oko prinudnog rada. Dođe vam smešno kada vidite kako se ponašaju njihove kompanije u pojedinim zemljama, gde rade deca od 13, 14 godina, ali to valjda nije prinudni rad. Ovde je prinudni rad na osnovu izveštaja N1 i NVO sektora koji oni direktno plaćaju. Svakojakih čuda ćemo mi da se nagledamo i u novoj godini. Mnogo toga ćemo morati da izdržimo i istrpimo, ne samo mi, već i svi drugi. Velika je geopolitička bitka za svaki deo životnog prostora današnjeg čovečanstva. Naše je da se borimo za sebe koliko možemo - rekao je Vučić.
Dodaje da svi rade sve zbog svojih interesa i da se ničim drugim ne bave osim isterivanja svojih interesa.
- Mi moramo da se borimo kao mala zemlja da sačuvamo ono što možemo, slobodu, nezavisnot i ekonomske interese, da bismo uspeli ono što smo ljudima obećali da u ekonomskom smislu ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije - navodi Vučić.
