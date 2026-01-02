ZNATNO TOPLIJE I PROMENLJIVO OBLAČNO: Vremenska prognoza za petak, 2. janaur

U Srbiji promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od četiri stepena na krajnjem severozapadu Srbije, u Negotinskoj Krajini i južnoj Srbiji, do 15 stepeni na zapadu zemlje.

Foto: Tanjug/S.A.

Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od minus devet do tri stepena.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni vetar.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko tri, a najviša oko 12 stepeni.

Vreme narednih dana

U subotu će biti pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 stepeni.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće oblačno i hladno vreme sa padavinama u svim predelima.

U većem delu zemlje očekuje se sneg uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo na krajnjem jugu biće malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg.