ZNATNO TOPLIJE I PROMENLJIVO OBLAČNO: Vremenska prognoza za petak, 2. janaur
U Srbiji promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od četiri stepena na krajnjem severozapadu Srbije, u Negotinskoj Krajini i južnoj Srbiji, do 15 stepeni na zapadu zemlje.
Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od minus devet do tri stepena.
Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni vetar.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko tri, a najviša oko 12 stepeni.
Vreme narednih dana
U subotu će biti pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 stepeni.
U nedelju i početkom sledeće sedmice biće oblačno i hladno vreme sa padavinama u svim predelima.
U većem delu zemlje očekuje se sneg uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo na krajnjem jugu biće malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg.
Preporučujemo
BEBI BUM U NOVOGODIŠNjOJ NOĆI U VRANjU: Prve bebe rođene nakon ponoći blizanci
01. 01. 2026. u 19:45
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)