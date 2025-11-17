VELIKA DUHOVNA RADOST U MANASTIRU HILANDAR: Služio vladika šabački Jerotej

EPISKOP šabački Jerotej(Petrović), sa sveštensvom, posetio je Manastir Hilandar na Svetoj gori, gde je srdačno primljen, kao i uvek, od dragog mu bratstva na čelu sa arhimandritom Metodijem, igumanom te svetinje koju je podigao naš Sveti Sava(Rastko Nemanjić).

foto V.Mitrić

Šabački vladika je načalstvovao prazničnim svenoćnim bogosluženjem u hilandarskom katolikonu, uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, hilandarskog bratstva, sveštenomonaštva, sveštenstva i đakonstva.Na tom. Crkveno rečeno, manastirskom panagiru uživali si mnogi poklonici, ne samo iz Srbije, kojih je uvek dosta, već i sa svih meridijana.

‍ Bogosluženje vladike Jeroteja ulepšali su, stvarajući gotovo čarobnu harmoniju,monasi te svetinje nad svetinjama i pojci legendarnog hora „Sveti Simeon Mirotočivi“.

-Velika je ovo duhovna radost za Hilandar i sve nas, koji smo se oćeli, u istinskom smislu delom te svetinje, koja nam je priređena bogosluženjem epsikopa Jeroteja, sa visokoprepodobnim igumanom Metodijem i drugim učesnicima ove Božje lepote i krasote -svedoče hodočasnici iz Srbije. -Na svakom koraku osećala se ljubav, posvećenost i odanost veri i svim našim svetiteljima od Svetoga Save do današnjih dana.Arhimandrit Metodije je omiljen širom pravoslavnog sveta, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, a posebno u Eparhiji šabačkoj, gde je uvek drag gost i gde je služio više puta na našu radost.

Ovim boravkom i bogosluženjem, ocenjuju vernici iz Srbije, „učinjen je božanstveni duhovni, bratski most na nedrima ljubavi i sloge između Manastira Hilandara i svih svetinja i stradalničke i čuvene Eparhije šabačke Srpske pravoslavne crkve, dokazane, pored ostalog, kroz decenije, po ljubavi za svoja duhovna čeda, kojima neprestano daruje ovakve i slične duhovne radosti.

Episkop Jerotej je Hilandaru, pri kraju bogosluženja, osvetio osvetio slavske darove, lepo, svečano, prijatno i bogougodno na radost svih pod svodovima svetodavske svetinje, koja, kako ističu hodočasnici iz Srbije, „nesmanjeno sija sjajem Nemanjića, pre svega našeg velikog Svetoga Save, koji je svoj život posvetio svom rodu, otadžbini i veri, čime je dao svetao primer pokolenjima za sva vremena“.

-Čini se da, baš na ovom mestu, kada dođemo, možemo da vidimo koliko smo na putu našeg Gospoda Isusa Hrista i Svetoga Save -poručuju nam hodočasnici, ističući da su među monasima u Hilandaru i čeda iz Eparhije šabačke, što je još jedna od rodosti.