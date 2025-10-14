ZMIJA U ŠUMADIJI: Građani ne pamte ovako kasno pojavljivanje, pitaju se da nije neki znak
VEĆINA ih ne voli, plaši ih se i grozi. Tako da, kad god i gde god da ih ljudi ugledaju, neprijatno se iznenade. Da, reč je o zmijama, a jedna je sada viđena u Šumadiji.
Naime, kako prenosi Fejsbuk stranica Kragujevčani, u gradskom naselju Pajazitovo, ovih dana meštani su ugledali zmiju.
Na priloženoj fotografiji može se videti zmija braonkasto-sive boje, uže konstitucije, a što se dužine tiče, iako je savijena, reklo bi se da nije kraća od 1 metra. Ljudi se često pitaju da ovo nije neki znak, videti zmiju u hladnije vreme, a verovanja su da može značiti samo boljitak.
I iako se čini da je ovo kasno doba godine za njihovo pojavljivanje, iz komentara se može saznati da su ljudi i krajem novembra u Kragujevcu i okolini viđali zmije, čak i otrovnog poskoka.
Sa tim se slaže i Aleksandar Simović iz Srpskog herpetološkog društva "Milutin Radovanović", koji je jednom prilikom za medije objasnio da je aktivnost zmija u oktobru skroz normalna pojava za naše krajeve.
To posebno važi ako je bila veoma sušna druga polovina leta, sa malo padavina.
"Kako je krajem septembra i početkom oktobra bilo padavina, tako su i zmije (a i ostali gmizavci) krenule da budu aktivnije, pa su ih stoga ljudi više primećivali", rekao je ranije Simović.
U oktobru, ukazuje on, je period kada zmije love poslednje obroke pred zimski san – hibernaciju.
Međutim, ukoliko je toplo, neke vrste zmija se mogu videti i u novembru i decembru, blizu njihovih "zimovnika".
(Kurir.rs/Telegraf)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)