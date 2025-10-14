Srbija

ZMIJA U ŠUMADIJI: Građani ne pamte ovako kasno pojavljivanje, pitaju se da nije neki znak

V.N.

14. 10. 2025. u 14:23

VEĆINA ih ne voli, plaši ih se i grozi. Tako da, kad god i gde god da ih ljudi ugledaju, neprijatno se iznenade. Da, reč je o zmijama, a jedna je sada viđena u Šumadiji.

ЗМИЈА У ШУМАДИЈИ: Грађани не памте овако касно појављивање, питају се да није неки знак

Foto: Shutterstock

Naime, kako prenosi Fejsbuk stranica Kragujevčani, u gradskom naselju Pajazitovo, ovih dana meštani su ugledali zmiju.

Na priloženoj fotografiji može se videti zmija braonkasto-sive boje, uže konstitucije, a što se dužine tiče, iako je savijena, reklo bi se da nije kraća od 1 metra. Ljudi se često pitaju da ovo nije neki znak, videti zmiju u hladnije vreme, a verovanja su da može značiti samo boljitak.

I iako se čini da je ovo kasno doba godine za njihovo pojavljivanje, iz komentara se može saznati da su ljudi i krajem novembra u Kragujevcu i okolini viđali zmije, čak i otrovnog poskoka.

 Sa tim se slaže i Aleksandar Simović iz Srpskog herpetološkog društva "Milutin Radovanović", koji je jednom prilikom za medije objasnio da je aktivnost zmija u oktobru skroz normalna pojava za naše krajeve.

To posebno važi ako je bila veoma sušna druga polovina leta, sa malo padavina.

"Kako je krajem septembra i početkom oktobra bilo padavina, tako su i zmije (a i ostali gmizavci) krenule da budu aktivnije, pa su ih stoga ljudi više primećivali", rekao je ranije Simović.

U oktobru, ukazuje on, je period kada zmije love poslednje obroke pred zimski san – hibernaciju.

Međutim, ukoliko je toplo, neke vrste zmija se mogu videti i u novembru i decembru, blizu njihovih "zimovnika".

(Kurir.rs/Telegraf)

