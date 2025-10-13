Srbija

NAGRADA U PRAVIM RUKAMA: Značajno priznanje Goranu Šljiviću, fotoreporteru „Novosti“

Goran Ćirović

13. 10. 2025. u 16:36

Na jubilarniom, 30. po redu Internacionalnom festivalu reportže i medija – INTERFER Zlatna Nika, Goran Šljivić, fotoreporter „Novosti“ iz Kraljeva, dobitnik je druge nagrade u kategoriji Foto reportaža.

НАГРАДА У ПРАВИМ РУКАМА: Значајно признање Горану Шљивићу, фоторепортеру „Новости“

priv.arhiva

Odlukom stručnog žirija festivala koji pune tri decenije promoviše najviše vrednosti novinarstva, u konkurenciji učesnika iz medijskih kuća iz Srbije, zemalja regiona, kao i iz Nemačke, Ukrajine, Izraela, Švajcarske i Austrije, fotoreporter „Novosti“ je zavredio drugo mesto za foto reportažu „Treba li se žrtvovati“ koja se izdvaja hrabrošću, originalnošću i društvenim uticajem.

- Ponosan sam i počastvovan ovim priznanjem u veoma jakoj konkurenciji koje će mi, svakako, biti i dodatni podstrek u daljem radu – skromno kaže Šljivić.

priv.arhiva

 

Našem fotoreporteru ovo je bilo ukupno treće priznanje na INTERFER festivalu, pošto je prethodno 2015. osvojio treće mesto za foto reportažu „Tranzicija u Srbiji“, a četiri godine kasnije istu poziciju i za reportažu „Bujica narušila večni san“. Ovogodišnje priznanje samo je još jedna potvrda višedecenijskom prednom i profesionalnom radu i dokaz da je nagrada otišla u prave ruke.

