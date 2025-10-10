JEDNOJ MAMI LJILJI: Čestitke na bilbordu povodom dva događaja
ČESTITKE raznim povodima, na bilbordima više nisu retkost. U Novom Sadu u Ulici braće Jovandić, ovih dana je osvanula jedna takva, posvećena mami Ljilji.
Ovom objavom, da svi vide, dotičnoj mami poželeli su srećan rođendan i odlazak u penziju. U potpisu su navedeni: Uglješa, Mihajlo,Minja, Marina, Nenad i Žika.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
