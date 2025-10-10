DANI DEČJE POEZIJE I PROZE: Najbolji Andrea i Strahinja
Prva nagrada za poeziju ovogodišnje tradicionalne manifestacije „Dečje poezije i proze“ u Dragincu, kod Loznice, po oceni žirija, zaslužila je Teodora Živković za pesmu „Ako je pesma- neka je o ljubavi, druga ide u ruke Andrea Nišević za pesmu „Volim noć“a treća Strahinja Babović za pesmu „Istinita pjesma“
Prvu nagradu za prozu osvojila je Ivona Nešković za priču „Jedan dan u životu mog mobilnog telefon, drugu Mihajlo Terzić za priču „Među zvezdama“, a treću nagradu Dunja Kolović „Dunjin prvi dan u školi“.
Manifestacija koju više od četiri decenije organizuje ovdašnja OŠ „14. oktobar“ i grad Loznica, održava se u čast i pažnju za 3000 palih nedužnih žrtava, civila iz Draginca i okolnih sela, koje su, na najbrutalniji način, umorili fašisti u oktobru 1941. godine, sprovdodeći zloglasnu kaznenu ekspediciju
