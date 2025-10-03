Srbija

NEMANJIĆI I PISANA REČ: Tradicionalna Kraljevdanska beseda u NB „Stefan Prvovenčani“

Goran Ćirović

03. 10. 2025. u 12:32

Povodom obeležavanja Dana grda Kraljeva – Kraljevdana, u utorak, 7. oktobra, sa početkom u 19 sati, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” biće upriličena tradicionalna Kraljevdanska beseda.

НЕМАЊИЋИ И ПИСАНА РЕЧ: Традиционална Краљевданска беседа у НБ „Стефан Првовенчани“

NB Stefan Prvovenčani

Ovogodišnji besednik je dr Vladan Trijić koji će govoriti na temu „Nemanjići i pisana reč”, a ovaj događaj je, kako se navodi u najavi, prilika da se pomene i osnaži svest o značaju i opsegu tekovina nemanjićke duhovne i materijalne ostavštine koju baštini ovdašnje zavičajno područje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

ŠEŠELj O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)