NEMANJIĆI I PISANA REČ: Tradicionalna Kraljevdanska beseda u NB „Stefan Prvovenčani“
Povodom obeležavanja Dana grda Kraljeva – Kraljevdana, u utorak, 7. oktobra, sa početkom u 19 sati, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” biće upriličena tradicionalna Kraljevdanska beseda.
Ovogodišnji besednik je dr Vladan Trijić koji će govoriti na temu „Nemanjići i pisana reč”, a ovaj događaj je, kako se navodi u najavi, prilika da se pomene i osnaži svest o značaju i opsegu tekovina nemanjićke duhovne i materijalne ostavštine koju baštini ovdašnje zavičajno područje.
