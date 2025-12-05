TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda prodaje fudbalera Interu za 20 miliona evra
FK Crvena zvezda mogao bi narednog leta da ostvari najveći izlazni transfer u istoriji kluba.
Kako saznaje Meridiansport, milanski Inter je zainteresovan za dovođenje Vasilija Kostova. U pitanju je cena od 20 miliona evra.
On ne može Crvenu zvezdu napustiti pre leta, jer tek u maju naredne godine postaje punoletan. Međutim, posao može i pre 18. rođendana da se završi.
Za sada je sve još uvek u početnoj fazi.
Pitanje je koliko je Inter spreman da se finansijski da odgovori na jasne zahteve Zvezde, ali i koliko je Kostov zainteresovan da ode u sredinu koja se prethodnih godina i nije pokazala kao prava za mlade igrače.
