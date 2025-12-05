MARIĆ O PRESUDI NEŠIĆEVOJ: Tražimo da nam se da spisak zaštićenih - ko god krene na Tomanovića, znamo šta sledi

UREDNICA portala "Novosti" Andrijana Nešić bila je gost u emisiji "Dan na dan" na Prvoj televiziji, gde je govorila o skandaloznoj presudi koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanović.

Foto: Printscreen/TV Prva

Voditelj Milomir Marić istakao je da je Andrijana Nešić jedina zabranjena novinarka u Evropi, kao i da se ovo što se njoj desilo nije desilo od 1945. godine.

- S obzirom da je advokat Zdenko Tomanović tužio na desetine, stotine novinara Beograda, ako bude po ovom sudijskom uverenju, ostaćemo bez novinara u Srbiji. Ako ne osudi 100 novinara u Srbiji, nije uspeo. On je veoma ambiciozan čovek, želeo je odavno da bude nešto važno u Srbiji, bio je advokat Slobodana Miloševića, raznih ljudi, đavolji advokat - kaže Marić i dodaje da se Tomanović ponaša kao budući šef Srbije.

Nešićeva je podsetila da je Tomanović nju tužio za uvredu i zato što ga je nazvala mozgom operacija blokadera.

- Ja sam tekstove i koncipirala na osnovu njegovog delovanja u javnosti. I Đilas se sinoć oglašava i kaže da sve treba strpati u zatvor jer su deo kriminalne bande - kazala je Andrijana Nešić.

Ona je rekla da je suđenje izgledalo jako čudno.

- Mi smo tražili izuzeće sudije, jer je javno podržala blokadere, ali nisu usvojili zahtev. Ništa protiv nemam, ali ako se neko bavi nekim poslom, treba da bude nepristrasan, bar kada su sudije u pitanju. Ako ja imam ovakvu presudu, šta može da očekuje neko ko nije urednik, novinar - upitala je.

Rekla je da su tekstovi bili bazirani na Tomanovićevom političkom delovanju.

- Kao što znamo, on je prvi na blokaderskoj listi. Ima jedan zanimljiv detalj, gde Tomanović kaže da su studenti dolazili kod njega u kancelariju na savetovanja. Ja mislim da je najveći problem što ja za njih kažem da su blokaderi - ističe urednica portala Novosti.

Marić je kazao da je Zdenko Tomanović hteo da bude drug Valter, drug Tito.

- Imamo čitav jedan pokret gde ljudi nemaju ime i prezime. Ti si neovlašćeno pomenula njegovo ime, a plenum nije dozvolio da se njegovo ime pominje. Ti si pokvarila taj plan. U njegovu kancelariju dolaze ne samo studenti, već i biznismeni koji žele da sruše Vučića, bez pameti, da im on ušprica malo pameti - navodi voditelj.

Na pitanje ko cenzuriše istinu u Srbiji, Nešićeva kaže da su to blokaderi.

- Ne sviđa im se da imamo slobodnu reč, slobodnu misao. Zdenko u izjavi posle presude kaže da je dobro što je doneta presuda. Znači, dobro je ostaviti ljude bez posla - rekla je Nešićeva.

Marić kaže da novinari moraju imati "spisak zaštićenih ličnosti, koji su opštenarodno dobro, kao što su Zdenko Tomanović, Đilas", koje je kažnjivo napadati.

- Ja znam gde su ga našli Tijanić i Hadži Antić, kako su ga upoznali sa Mirom Marković - rekao je voditelj i dodao da onda ni protiv Kurtija onda ne sme ništa da se priča.

- Tražimo da nam se da spisak. Jako je dobro što je zakazan taj centralni miting 28. decembra, upravo na dan izbora na KiM, na kojima je zabranjeno učešće Srpske liste. To treba da se objedini - kaže Marić.

Voditelj se pita da li je Tomanović neki tajni agent.

- Deluje. Meni su i Tijanić i Hadži Antić rekli da će Tomanović biti veći od Miloševića, koga je branio. To su pre 30 godina pogodili - rekao je Marić.

Andrijana Nešić je rekla da će se žaliti na presudu.

Voditelj je predložio da u žalbi navede da nije znala "spisak zaštićenih spomenika u Srbiji".

- Ko god krene na Tomanovića pobednika na Kalemegdanu, znamo šta je - godinu dana najmanje, pa dalje streljanje. On koji brani najveće kriminalce u Srbiji ponašao se kao da si ti veći kriminalac od svih koje brani. On je oslobodio sve najveće kriminalce - rekao je Marić.

Urednica portala Novosti istakla je da se nada da će njen slučaj biti poslednji i da nikom više neće biti presuđeno na ovaj način.

- Sa Zdenkom nisam imala nikakav kontakt, dolazio je na suđenje, dao je svoj iskaz. Ja se nadam da ćemo ovde da stavimo tačku i nadam se da nećemo u Srbiji doći u situaciju da blokaderi dođu na vlast i ljudi ostanu bez posla - zaključila je Nešićeva.

