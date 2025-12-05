VLADAN MILOJEVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Trener Zvezde otkrio zbog čega je Nemanju Radonjića vratio u tim
PALO je pomirenje na Marakani!
Podsećanja radi, Nemanja Radonjić bio je nedavno suspendovan zbog nediscipline, ali je odlukom trenera Vladana Milojevića vraćen u prvi tim pred meč sa Čukaričkim.
I ne samo to Radonjić je i zaigrao u pobedi od 3:0, ušao je u drugom poluvremenu i ostavio solidan utisak, a sada je Milojević i otkrio šta se desilo.
- Nemam šta novo da vam kažem. Pričam mnogo sa njim, njegov talenat je potreban ekipi. Vidite u kakvoj smo situaciji, sve ostalo je na njemu. Nisam ja neko ko će da dugo pamtiti. Ponašam se kao da sam mu roditelj. Gledam ih kao decu, svako ima pravo da pogreši. Bitno je da on to shvati. Nadam se, stvarno se nadam da je on to shvatio. Kroz neki razgovor sam uvideo da će Nemanja uspeti da nam pomogne", rekao je Milojević, prenosi "Mocart Sport".
To znači i da će Radonjić biti u sastavu za vikend, za meč protiv Vojvodine, a potom i za naredni četvrtak kada Zvezda gostuje Šturmu iz Graca u jednoj od najvažnijih utakmica ligaške faze Lige Evrope.
