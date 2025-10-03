Srbija

SVEČANA AKADEMIJA: Jubilej Kola srpskih sestara u Požarevcu

Dušanka Novković

03. 10. 2025. u 10:08

POŽAREVAC – Kolo srpskih sestara „Bosiljka Bosa Pavlović“ u Požarevcu, danas obeležava 120 godina od osnivanja

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА: Јубилеј Кола српских сестара у Пожаревцу

D.N.

Na programu su izložba „Godine dobrote“ i večernja svečana akademija u velikoj sali Centra za kulturu. Među učesnicima akademije su i sopran Marija Dražić, ženski kamerni hor „Odjek“, hor učeniak OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“ i Gradski ansambl narodnih igara i pesama.

